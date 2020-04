Koronavirus drtí sport i zespoda. Jaké jsou ztráty a co Hniličkova agentura? | iSport.cz

Po dlouhých letech finanční bídy se český sport s nástupem nové národní agentury chystal na významný nárůst podpory. Nouzový stav v době pandemie koronaviru ho ale místo toho hodil zpátky do problémů. Sportoviště jsou uzavřena, kluby platí mzdy a provoz, a nemají žádné příjmy. Ztráty půjdou minimálně do stovek milionů. „Sport byl dlouho na posledním místě, a když se to mělo zlepšit, přišla tahle rána,“ povzdychl si Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a šéf basketbalové federace. V rozhovoru mluví o tom, co čeká od Národní sportovní agentury a Milana Hniličky, i kam by peníze měly jít. V zamčené části článku také najdete pohled organizátora sportovních akcí a sekretáře Sokola Marka Tesaře, který odhaduje ztráty, i vysvětlení, jak je to s přebíráním „vlády“ nad sportem od Ministerstva školství.

Odložené globální vrcholy jako olympiáda a fotbalové EURO, to je jedna věc. Daleko od výkladních skříní světového sportu ale trpí kluby, které pečují o svá sportoviště. Některé evropské státy už se rozhodly pro finanční injekci do sportu. „Doufám, že stát a vláda podpoří i náš sport,“ říká Jansta.

Jak vlastně omezení v průběhu koronavirové krize český sport zasáhla?

„Český sport dostal velkou ránu. Stav jeho podfinancování je všeobecně vnímán. Po zřízení Národní sportovní agentury a příslibů postupného navyšování rozpočtu na úroveň kultury, se teď zejména ve spodku, klubech a jednotách, zastavil život.“

Co to přesně znamená?

„Nic nemůže fungovat. Trénuje jenom část reprezentantů, kolektivní sporty přestaly úplně, jenom některé individuální mají výjimky. Svazy dostaly velkou ránu. Třeba basketbal. Šli jsme na vrchol, byli jsme šestí na světě, devátí ve světových tabulkách, Nymburk měl velkou šanci postoupit v Lize mistrů mezi nejlepší čtyřku. Ženy USK měly rozhodně na finále Euroligy. Měli jsme pořádat základní skupinu mistrovství Evropy 2021. Jenže kvůli tomu, že se bude přesouvat olympiáda, se ale asi bude přesouvat i mistrovství Evropy. Basket měl našlápnuto neskutečně. Uvidíme, co se nám podařilo zachránit.“

Problémy jsou ale hlavně dole, ne?

„Samozřejmě, je třeba se soustředit na spodek. Už před vypuknutím pandemie chyběly klubům peníze na údržbu a provoz sportovišť, sportovní vybavení, trenéry, peníze na cestování a dopravu. To ještě vzroste. Když jsou zavřená sportoviště, nejsou příjmy z nájmů, vstupného, z členských příspěvků, z nichž se platí provoz a mzdy. Sport je spojen nejen se zábavou, ale hlavně se zdravím. Vedle zdravé životosprávy a dalších věcí je to základ našeho zdraví. Doufám, že náš stát a vláda podpoří jako jiné vlády sportování v klubech a jednotách.“

O kolik peněz sport kvůli koronaviru přijde?

„Za ČUS to můžeme vyčíslit, a to máme postižené pouze dvě sportovní centra. V souvislosti s uzavřením sportovního centra Nymburk a plaveckého areálu v Podolí to je za tři měsíce v nouzovém režimu víc než 51 milionů, které se dají explicitně spočítat. K číslům se budeme moct vracet po umožnění fungování, kdy skončí nouzový stav. Vyzveme provozovatele sportovišť, aby to spočítali, a my tak mohli jít s reálnými čísly na vedení agentury.“

Kolik to může v souhrnu být?

„Určitě to budou stovky milionů, o tom není pochyb. Doufáme, že agentura i premiér, který má teď sport přímo v gesci, připravují rozpočet tak,