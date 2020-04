Nové hity sázkařů: v kurzu jsou i „tatíci“ na ledě nebo dostihy chrtů | iSport.cz

Jaké sporty jsou novými lákadly sázkařů? • FOTO: koláž iSport.cz Z jindy kralujícího fotbalu zbývají v podstatě jen Bělorusko a Nikaragua. A i když se k nim v nouzi způsobené koronavirem čeští sázkaři upínají, navrch teď mají u tří největších společností na tuzemském trhu jiné sporty. A taky ten elektronický – esport. Co jsou tedy nové hity v osekané nabídce? Mohou si zachovat přízeň i po návratu obvykle nejpopulárnějších sportů? A co drží nad vodou lední hokej? Podívejte se na přehled nových hitů s názory expertů.

Stolní tenis Klíčový faktor úspěchu: je to na pochopení poměrně jednouchý sport, který zaujme. „Pro live sázky je velká výhoda, že je rychlý, dynamický,“ upozorňuje vedoucí bookmakerů Tipsportu Pavol Boško. Další aspekt: turnaje zvlášť v Rusku, na Ukrajině nebo v Arménii denně nabízejí 600-700 utkání, právě kvůli sázkařům. Pak je tu streaming: sázející mohou sledovat přenosy. „Dokážou podle úderů i pohybu posoudit, kdo je lepší,“ míní Boško. „A berou to možná jako větší zábavu než ledacos jiného,“ soudí šéf bookmakerů Fortuny Michal Hanák. Čím to? Hráči turnajů nižší kategorie a hlavně amatérských klání nevypadají zrovna jako prototyp sportovce. „Lidově řečeno, nastoupí proti sobě dva chlápci, jeden má pětapadesát a teplákovku, jako kdyby přišel z Dukly…“ usmívá se Hanák. „Ale je na nich znát nasazení a entuziasmus. Výsledek je relativně vyrovnaný. Je to celkem zajímavé a pro lidi i díky streamingu důvěryhodné.“ Důvodem zájmu může být i to, že snad každý někdy vzal do ruky pálku, je to sportovně-společenský fenomén důvěrně známý z dětství. „Roli to hraje,“ souhlasí Boško. „Je to tak. Já sám jsem hrál ping-pong hodně na pionýráku. Můj největší zážitek byl, když jsem porazil Rusa na táborové olympiádě, dost jsme se s nimi mydlili,“ dává k dobru Hanák. „Hlavně ale sázkaři vidí, že ho hrají podobní lidé jako oni.“ Práce, vodka a sport. Lukašenko popírá koronavirus a Bělorusko je sázkařským rájem

Esport Vedle stolního tenisu je elektronický sport dalším obrovským tahákem. Zájem o něj se poslední dobou až ztrojnásobil, vedle stolního tenisu se vyšplhal na úplnou špičku. V nabídce jsou jednak sportovní simulace jako eFIFA Battle či NBA 2K League, jednak strategie a střílečky, z nichž suverénně nejpopulárnější jsou Counter-Strike Global Offensive, League of Legends a Dota (Dota 2). Vedle nich jsou ovšem další hry, které se větví do stovek zápasů denně. Patří mezi ně i bitvy Sazka eLEAGUE, největší esport ligy v Česku a na Slovensku v CS:GO a Dotě 2. Sázet lze na celkové vítěze, ale třeba i na to, kolikrát a jakou zbraní hráči zneškodní protivníka. „Přišlo nám strategicky důležité oblast esportu pokrýt, a proto jsme do něho vstoupili. Chceme pomoci s rozvojem esportové scény u nás,“ tvrdí šéf divize iGaming společnosti Sazka Jan Horyna. „Vidíme, že to je další z rychle rostoucích a asi i dlouhodobých trendů. Dospívá a pořád se zvětšuje populace hráčů počítačových her, esportem hraným na vrcholové úrovni se dnes už dá velmi dobře živit, divácky je toto odvětví atraktivní, a tak má všechny předpoklady pro další rychlý růst,“ míní šéf Tipsportu Petr Knybel.

Hokejová Liga Pro Především ta v Rusku. Jen pozor, pod stejným názvem se skrývají i soutěže v jiných sportech. Není to klasický hokej, spíš jeho zmenšená kopie: hraje se na šířku hřiště ohraničené modrou čárou, třikrát deset minut, čtyři na čtyři. „Liga Pro je docela rychlá. K dispozici je streaming, vypadá to, jako když se sejdou kluci na vesnici, jen nehrají na rybníku, ale v hale. A je to zábavné,“ popisuje Hanák. „I na tuto soutěž si lidé vsadí, když k ní najdou nějaké informace. Máme třeba kurz 1,5, v Rusku budou mít 1,48, tak vsadí u nás,“ dodává. „Je krásně vidět, jak je možné přizpůsobit se kritickým podmínkám a nabídnout sázkařům nějaký projekt, na který se dá sázet jako na běžné soutěže,“ připojuje se Boško, jehož právě tahle hokejová „odrůda“ z nových příležitostí zaujala nejvíc.

Šipky Hospodská zábava? Ba ne, regulérní sport, který si poradí i při omezených možnostech. „Začali pořádat turnaje hráčů, kteří hází na terč doma, snímá to webkamera nebo mobil, i když kvalita třeba byla špatná. Ale hrají proti sobě, hlásí výsledky,“ popisuje Boško. Pozornost si vydobyla i česká soutěž Premier League, na niž si lze vsadit live. Vzorem je populární PDC Premier League Darts, které se účastní nejlepší světoví hráči. „Štvalo mě, že se nic nehraje, nedá se koukat na žádné živé přenosy,“ říká iniciátor turnajů Pavel Korda. V tuzemské obdobě se utkává deset elitních domácích šipkařů propojených díky webkamerám, projekt má i charitativní rozměr. Korda zastává rovněž roli rozhodčího, sleduje a hlásí po samotných hráčích počty náhozů. S podnikem už nyní počítá i v dalším roce. V Premier League úřadoval Písek. Na prvním místě se odpoutal Barbořák