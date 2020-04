V Premier League úřadoval Písek. Na prvním místě se odpoutal Barbořák | iSport.cz

Hrací večer odstartoval soubojem Ondřeje Kysilky s Davidem Rosím. Úvod zápasu vyšel lépe Rosímu, který se dostal do vedení 3:1 a následně i 4:2. Pak ale Kysilka zabral, a ačkoliv se velmi trápil na doublech, dokázal duel otočit a zvítězil 6:4. „Řekl jsem si, že musím hrát do konce. Všichni víme, že se hraje do poslední šipky, dokud není zavřeno, není konec,“ uvedl po zápase Kysilka, který si připsal třetí vítězství v soutěži.

V následujícím duelu proti sobě stanuli dva velcí kamarádi, kteří spolu dokonce v loňském roce ovládli MČR dvojic, Michalové Šmejda a Ondo. Zápas dospěl až do rozhodujícího 11. legu, do kterého sice začínal Šmejda, ale hra vyšla lépe Ondovi, který zvítězil 6:5 a navázal tak na svou středeční výhru nad Kysilkou (6:4) a zapsal tak druhý bod do tabulky.

„Trošku jsem boj mezi námi způsobil sám. Měl jsem o něco lepší hru než Michal, ale zklamal jsem často na doublech, čehož on využíval. Nakonec jsem ale šťastnější já,“ řekl k zápasu Ondo a okomentoval i to, že se Šmejdou utkání zakončili oba s průměrem pod 75 bodů na tři šipky: „Máme to k sobě pět kilometrů přes kopec, známe se hodně dobře, trénujeme spolu, panovala velká nervozita.“

V třetím čtvrtečním zápase dokázal Alexander Mašek zúročit zisk servisu Adama Gawlase, kdy šel do vedení 2:1. Náskok jednoho brejku udržel královéhradecký šipkař až do konce a mohl se tak radovat z výhry 6:4. „Přišly doubly, přišla výhra,“ shrnul v krátkosti Mašek, který odčinil středeční prohru 0:6 se Šmejdou.

Do dalšího utkání vstoupil proti Pavlu Jirkalovi ve velkém stylu David Písek. Ujal se rychle vedení 3:0 a vzápětí upravoval na 4:1 ziskem legu, který uzavřel na pouhých 12 šipek. V parádním představení pokračoval Písek i dál, když v následující hře zavřel 129 a jeho průměr se pohyboval přes 93 bodů na tři šipky. Jirkal poté sice korigoval, ale prohru již neodvrátil. Písek zvítězil 6:2.

„Hrálo se mi pěkně. Cítil jsem, že je to dobré, až na konci jsem to trochu zkazil. Ale nevadí, výhra to je,“ konstatoval Písek, kterému k třetímu bodu v soutěži pomohly i tři náhozy 180 a konečný průměr těsně pod 90 bodů.

Vzhledem k předchozím výsledkům byl závěrečný duel 5. kola mezi Vítězslavem Sedlákem a Danielem Barbořákem zároveň soubojem o průběžné vedení v soutěži.

A šlo o velkou bitvu, a to i nervů.

Lépe do zápasu vstoupil Sedlák, který se ujal vedení 2:0. Následně ale promarnil 12 šipek na zavření třetího legu a přišel zvrat. Barbořák snížil, navíc hned v následující hře uzavřel náhozem 118 a poté otočil dokonce až na 4:2. Sedlák se ale oklepal a vyrovnal. Dramatický a hodně nervózní devátý leg pro sebe až 29. šipkou ukořistil „Danchez“ a v následující hře využil toho, že Sedlák dvakrát minul double a zápas ukončil. „Každý den je jiný. Bylo to tentokrát špatné,“ byl k svému výkonu kriticky Barbořák, aktuální lídr soutěže.

Výsledky 5. kola Tipsport Premier League 2020

Ondřej Kysilka – David Rosí 6:4

Michal Šmejda – Michal Ondo 5:6

Adam Gawlas – Alexander Mašek 4:6

David Písek – Pavel Jirkal 6:2

Vítězslav Sedlák – Daniel Barbořák 4:6

Tabulka

Pořadí Hráč Legy Body 1. Daniel Barbořák 27:16 4 2. Michal Šmejda 25:17 3 3. Adam Gawlas 24:19 3 4. Vítězslav Sedlák 26:21 3 5. David Písek 22:18 3 6. Ondřej Kysilka 24:21 3 7. Michal Ondo 22:27 2 8. Alexander Mašek 17:27 2 9. Pavel Jirkal 22:26 1 10. David Rosí 12:29 1

Program 6. kola (středa 22. dubna od 20 hodin)

Michal Ondo – David Písek

David Rosí – Adam Gawlas

Pavel Jirkal – Ondřej Kysilka

Alexander Mašek – Vítězslav Sedlák

Daniel Barbořák – Michal Šmejda