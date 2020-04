Speciální sázky: sport i „Superman“ Prymula. Nejvíc táhla Jágrova slečna  | iSport.cz

Nenahradí klasické sportovní sázky na výsledky či góly, ale vyplatí se je chystat. Zvlášť když fotbal, hokej, tenis či basketbal úpí kvůli zastavení svých soutěží a sází se na Real, ale Madriz, či Juventus, ovšem Managua. Nejde sice o taháky, jako kdo vyhraje prezidentské volby nebo filmového Oscara, nicméně tyhle příležitosti zaujmou.

„Pokud to jen trochu jde, snažíme se o ně,“ říká tiskový mluvčí Fortuny Petr Šrain. „Jsme ale opatrní, pečlivě vše zvažujeme,“ ujišťuje hlavní bookmaker téže společnosti Michal Hanák. Proč? Především je tu jedno velké tabu: koronavirus vše způsobil, příležitosti bezprostředně spojené s jeho dopadem se však nepřipouští.

„Bylo by vrcholně neslušné, kdybychom třeba dali do nabídky, kolik lidí v Česku zemře na následky koronaviru,“ tvrdí Hanák. „Jsme vázáni etickým kodexem. Neudělali bychom to, ani kdybychom získané peníze věnovali na charitu. Byla by to čuňárna,“ je nekompromisní.

Hanák si v téhle souvislosti vybaví příklad z Polska, kde jedna nelegálně podnikající sázkovka připravila kurz na to, jak dlouho bude ještě papežem Jan Pavel II. A to v době, kdy už byl vážně nemocen. Od katolicky založených Poláků to pochopitelně schytala.

Volněji a nikoli kontroverzně spjaté motivy se současnou situací ale měly pré. Jedna kategorie byla a je nadále spjata se sportem: zda a kdy se rozjedou soutěže nebo jestli se budou konat olympijské hry nebo MS v hokeji a fotbalové EURO. „O sázku na to, jestli se uskuteční olympijské hry, byl obrovský zájem,“ prozrazuje hlavní bookmaker Tipsportu Pavol Boško.

Další skupinu už tvoří sázky společenského typu. A tak se nabízejí tipy na zahájení školního roku, zkrácení prázdnin, kurz koruny a eura, ceny ropy a bitcoinu či míru porodnosti, na niž bude mít nouzový stav jistě blahodárný účinek. Anebo taky na ministra vnitra Jana Hamáčka – jestli se díky svému červenému svetru stane tváří kolekce prodejního řetězce.

Víc v kurzu je však doslova jiná známá postava koronavirové krize. „Když jsme uvažovali o speciálních sázkách, řekli jsme si: Fajn, kdo je teď takový český ´Superman´? Je to Roman Prymula! Najednou se objeví a promlouvá k národu,“ přibližuje brainstorming ve Fortuně Hanák. Epidemiolog, náměstek ministra zdravotnictví a dočasný šéf krizového štábu se stal hlavní autoritou v boji s koronavirem.

„Rozhodli jsme se připravit sázky na něho. Ale pozitivní, vycházející z toho, co dělá,“ vysvětluje Hanák. Nabízí se tak možnost vsadit si na to, zda se Prymula stane ministrem zdravotnictví (s nejnižším kurzem 2,25:1), premiérem, nebo dokonce prezidentem. Popřípadě zda objeví účinnou vakcínu proti koronaviru (s nejvyšším kurzem 250:1). Otázku, jestli bude vyznamenán, v předstihu zodpověděl prezident Miloš Zeman.

Vypisují se i sázky na počasí

Naprosto striktní zůstala i v tomto ohledu společnost Sazka, která se drží standardní nabídky zahrnující Oscara i politických sázek. „Zaregistrovali jsme u konkurenčních společností různé společenské sázky, které se týkaly COVID-19, ale nepřišlo nám to s ohledem na aktuální stav ve světě příliš etické,“ tvrdí Jan Horyna, šéf divize iGaming Sazky.

Koronavirus stranou, jsou tu také další možnosti. „Začali jsme vypisovat i sázky na počasí, na čtyři meteorologické stanice, jaká bude následující den maximální teplota,“ říká Boško. „Třeba na to, jaké bude v létě, vsadili sázkaři přes milion korun,“ tvrdí tiskový mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava. U konkurence se pak mimochodem v kategorii Zvířata dostalo pozornosti i tuzemským poslancům – ovšem v té souvislosti, zda v květnu navštíví stádo pižmoňů při plánové cestě do Grónska, a jestli tím pádem odhalí nepravdu v knize Lovci mamutů ohledně jízdy na tomto turovi…

Odstranění sochy maršála Ivana Stěpanoviče Koněva a reakce Rusů čerstvě daly vzniknout sázce, jaký název dostane stanice moskevského metra Pražská, pokud bude přejmenována. Je-libo Brněnskou, Vladimira Putina, nebo Pavla Novotného?

Na co si lze také vsadit

■ Roman Prymula bude ministrem zdravotnictví, premiérem, prezidentem…

■ Ministr vnitra Jan Hamáček se stane oficiální tváří kolekce svetrů podzim 2020 řetězce Lidl

■ V roce 2020 budou v Česku zkráceny letní prázdniny pro ZŠ

■ V prosinci 2020 se v Česku narodí 10 000 a více dětí

■ Messi a Ronaldo odehrají v roce 2020 zápas v 1. běloruské lize

■ Tomáš Řepka bude do roku 2025 trenérem SK Slavia Praha

■ Fotbalisté Sigmy Olomouc zvítězí v březnu 2021 na Andrově stadionu nad Realem Madrid

■ Jindřich Trpišovský se v roce 2020 stane trenérem Manchesteru City

■ Tomáš Souček v roce 2020 nastoupí za Real Madrid