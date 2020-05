Češi jsou zase na startu. Epidemiolog Maďar povolil závody pro 100 lidí | iSport.cz

„Je to strašně pozitivní zpráva,“ raduje se Marek Tesař, generální sekretář České obce sokolské a společník agentury, která v Česku pořádá desítky sportovních akcí a stojí i za aktivitou Za zdravé Česko. Tu podpořilo 2600 lidí včetně olympijské šampionky Kateřiny Neumannové nebo kardiologa Jana Pirka.

Co tedy schůzka přinesla?

„Sešli jsme se s docentem Maďarem, který je pravou rukou pana Prymuly a pana ministra zdravotnictví, s celým jeho týmem. Předložili jsme jim jasný návrh organizace závodů v příštích měsících. Jednání bylo velmi příjemné, setkali jsme se s pozitivním přístupem, jasně deklarovali, že podporují sport na zdravém vzduchu.“

Co to znamená pro sportovce?

„Potvrdili nám, že od pondělí 11.5., kdy přijde další vlna uvolňování, budeme moct pořádat běhy po sto osobách. V pěti vlnách, když dokážeme zařídit, aby se lidi nepotkali, jsme schopní uskutečnit závod pro pět set lidí.“

Za jakých podmínek?

„Oni poměrně ocenili propracovanost našeho návrhu a znalost největších rizik. Navrhovali jsme i jejich eliminaci. Oni apelovali na to, že musíme naše běžce poučit, aby se závodu neúčastnili, pokud by se necítili dobře, a aby měli respekt k případným rodinným příslušníkům, kteří spadají do rizikové skupiny. Domluvili jsme se, že by závodníci měli v prostorách startu sportovní tunel na krk, nebo roušku.“

Je možné, že se už v pondělí podle tohoto režimu nějaké závody rozeběhnou?

„Od 11.5. se můžou rozeběhnout závody, které budou schopné tenhle proces startu akceptovat. Co se týká našich závodů, např. seriálu Běhej lesy, počítáme, že bychom pravděpodobně začali v červnu.“

Jaký očekáváte další vývoj?

„Pětadvacátého května je další vlna uvolňování. Když to půjde dobře a první vlna nepřinese nic dramatického, číslo startujících se určitě násobně navýší, takže jich bude dvě stě nebo pět set.“