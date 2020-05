Jídelníček lezce Adama Ondry: inspirace Čínou a nebezpečí jednoho piva | iSport.cz

Aby mohl Adam Ondra správně regenerovat a dosahovat těch nejlepších výsledků, je pro něj velmi důležitá správná výživa. „Při samotném výkonu se stává, že rozhoduje jen několik málo procent a i těch několik málo procent může spočívat právě ve stravě,“ říká. Po letech experimentování s jídelníčkem se nakonec našel v tradiční čínské medicíně. Jak vypadá aktuálně jeho jídelníček?

Ví se o vás, že rád experimentujete se stravou. Jak se postupem času měnil váš přístup?

„Jídelníček se u mě za poslední roky dost trasformoval. Jako dítě jsem měl se stravou docela problém. Rodiče do mě nemohli dostat žádné bílkoviny. Neměl jsem totiž rád maso ani mléčné výrobky. Naopak se zeleninou a ovocem jsem nikdy problém neměl. Od nějakých šestnácti let jsem se pak o výživou začal více zajímat a právě tehdy jsem začal s experimentováním. Nešel jsem do žádných velkých extrémů, ale vyzkoušel jsem třeba raw stravu. Poměrně rychle jsem ale přišel na to, že to pro mé tělo není to pravé. V současné době je můj jídelníček postavený na bázi tradiční čínské medicíny, což znamená, že jím tak, aby to sedělo k mojí konstituci."

Co to pro vás obnáší?

„Podle čínské medicíny existuje šest konstitucí – horká, chladná, suchá, vlhká, nedostatečná a nadměrná. Podle toho, jaký jste konstituční typ, byste se pak měli stravovat. Jsem spíše chladná konstituce, a proto je v zimě naprostá většina mé stravy tepelně upravená. Syrovou konzumuji jen ve formě oříšků, semínek, našeho českého kysaného zelí, případně si dám jeho korejskou variantu kimči.“

Jaké jsou výhody tohoto způsobu stravování?

„Zjistil jsem, že stravování podle tradiční čínské medicíny na mě opravdu dobře funguje, měl jsem dostatek energie a cítil jsem se dobře. To, že v zimě konzumuji spíše tepelně upravenou stravu, dává mojí chladné konstituci pocit většího tepelného komfortu v chladných dnech. Důležité je také jídlo kombinovat se správným kořením a vynechat určité mléčné výrobky."

Sestavujete si svůj jídelníček sám?

„Posledních pár let spolupracuji s Pavlem Víchem, praktikantem tradiční čínské medicíny, který mě do celé problematiky zasvětil. Něco jsem si ale nastudoval i sám a výživu konzultoval i s Petrem Planietou, slovenským odborníkem na stravování podle pěti elementů. Jídelníček jsem teď ještě vyladil za pomoci pana doktora Tomáše Soukupa. Stále to odpovídá představám tradiční čínské medicíny, ale vyvážili jsme ještě poměry sacharidů, bílkovin a ujasnili si, co v jakou dobu konzumovat, aby byla ještě více podpořena regenerace.“

Dodržujete tento jídelníček i v momentě, kdy vás čeká několikadenní cesta ve skalách?

„Určitě by bylo velmi složité dodržovat jej třeba v nějaké vyšší stěně, kde spíme v závěsné posteli. Ale to se stává málokdy. Upřímně, naposledy jsem nocoval na stěně před třemi lety právě na Down Wallu. (pozn. red. jedna z nejtěžších vícedélkových cest světa, kterou Adam Ondra zdolal za 8 dní) V takových případech se nevyhnu jídlu v prášku, které je výrazně lehčí na nošení. Každopádně můj běžný jídelníček se dá aplikovat i když spíme v autě a nemám svoji vlastní kuchyň. Právě tady mě vaření baví snad ještě víc než doma."

Jak moc je jídlo důležité pro váš výkon?

„Vařím z reálných surovin, jako je ovoce, zelenina, luštěniny, obiloviny nebo kvalitní maso. Stravu vnímám jako důležitou součást výkonu a do skal jezdím podat ten nejlepší výkon. Proto je pro mě důležité stravovat se i tady tak, jak jsem zvyklý, aby to opravdu co nejvíce podpořilo můj výkon. Při samotném výkonu se stává, že rozhoduje jen několik málo procent a těch několik málo procent může spočívat právě ve stravě. Myslím si, že zdravé je cokoliv, co je opravdu reálná potravina, co vyrostlo na stromě nebo v zemi bez dalších umělých látek, aditiv a všelijakého balastu, kterému jsme bohužel ve stravě a v životě obklopeni.“

Připravujete si jídlo vždy sám?

„Vesměs ano, baví mě to, ale zabere to poměrně dost času. Ale vím, že to má smysl."

A co pitný režim? Dopřejete si někdy po výkonu třeba i pivo za odměnu?

„Pitný režim beru jako součást vyvážené stravy. Je to v podstatě jedno a to samé. Piju hlavně vodu, minerální vody a hlavně v dopoledních hodinách speciální černý čaj Puer. Kávě a jiným kofeinovým nápojům se ale jinak raději vyhýbám. Slazené nápoje nepiju vůbec. Párkrát za rok si dám i pivo, častěji je to třeba víno. Když jsem ale v tvrdém tréninku, tak může mít i jedno pivo nebo víno opravdu negativní vliv na následnou regeneraci. Takže v tvrdém tréninku opravdu nepiju alkohol vůbec.“