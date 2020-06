Miliarda pro sport. Náhrady za ztráty v pandemii rozdělí Hniličkova agentura | iSport.cz

Žádost o pomoc byla vyslyšena. Česká unie sportu uspěla se svým dubnovým požadavkem o podporu pro vlastníky či provozovatele sportovišť, které se v době pandemie dostaly do finančních problémů. Část peněz získají i poškození organizátoři sportovních akcí.

„Na vládě jsme navýšili rozpočet sportu o miliardu, blížíme se tak letos k devíti miliardám,“ uvedl premiér Andrej Babiš . „Jsem přesvědčen, že příští rok je překročíme. My hlavně chceme, aby sportovaly naše děti. Dotace by měly být hlavně určené pro malé sportovní kluby.“

V nouzovém stavu, který byl v březnu vyhlášen kvůli pandemii koronaviru, se ve většině sportovních klubů v zemi zastavil život. Klubům zůstaly náklady, ale neměly příjmy z provozu sportovišť.

„Podařilo se přesně definovat příjemce této státní pomoci, kteří jsou v nouzi. U některých subjektů by dokonce hrozila insolvence, zastavení sportovní činnosti nebo neúnosné navýšení členských příspěvků,“ uvedl Miroslav Jansta, předseda ČUS. „Ochromení klubů by zhoršilo dostupnost sportování. Také proto je tato pomoc potřebná.“

V minulosti situaci sportovního prostředí zhoršovaly také zmatky při rozdělování dotací, které mělo dosud na starosti ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V minulém roce byly problémy především s rozdělováním dotací v programu Můj klub, který byl vytvořen kvůli podpoře základního sportu v malých obcích.

„Za rok 2019 jsme rozpočet ani nevyčerpali. Seděl jsem s kluby, které nedostaly dotaci kvůli absurdní věci, a to byl jeden formulář, byrokracie ministerstva školství,“ líčil Babiš. „Takovéhle věci se nesmí opakovat. Arogantní chování úředníků je nepřijatelné. Je dobře, že vznikla agentura.“

Národní sportovní agentura byla založena vloni a v letošním roce postupně přebírá sportovní agendu od MŠMT. Rychlé rozdělení dotací z programu COVID-Sport finančně vyhladovělým klubům bude prvním velkým úkolem Hniličkova úřadu. Výzva by měla být zveřejněna v polovině června a sportovní organizace by měly dostat zpět část ztráty, kterou utrpěly od března do května.

„Jakmile organizace začnou žádat, v termínu tří týdnů by měly dostat první prostředky,“ uvedl předseda agentury Milan Hnilička.

Na podporu mají nárok i pořadatelé sportovních akcí, které byly zrušeny nebo omezeny od března do konce července. Existuje šance, že nakonec na peníze dosáhnou i pořadatelé srpnových akcí, pokud budou omezení trvat. „Je možnost adekvátně zareagovat, proto program zatím plánujeme s tím, že výzva bude průběžná,“ uvedl Hnilička.

Jednou z prvních významných akcí v Česku by v létě mohla být motocyklová Grand Prix České republiky v Brně, která se má konat od 7. do 9. srpna. Pokud se tak stane, bude zřejmě brněnská Velká cena prvním závodem šampionátu po koronavirové krizi. „Dostali velice lukrativní nabídku od majitele práv, která by zahrnovala, že by se Velká cena odjela tento rok asi bez diváků, ale byl by přenos do celého světa,“ řekl Babiš.