Nedvěd s Jágrem už úřadují: Babiše žádají o miliardy navíc pro sport | iSport.cz

Mohli by spolu v klidu relaxovat v Síni slávy českého sportu. Jaromír Jágr a Pavel Nedvěd se ale s dalšími osobnostmi aktivně zapojili do nové Národní rady pro sport. A hned na první schůzce byli pořádně slyšet. „Dneska bylo jednání o tom, abychom navrhli politikům, aby do sportu co nejvíc investovali, to bude hodně důležité,“ prohlásil fotbalový internacionál Pavel Nedvěd. A nejde o drobné, nýbrž o miliardy.

Fotbalový Juventus sice už v pátek hraje doma s Lecce další zápas Serie A, jeho viceprezident Pavel Nedvěd ale odletěl do Prahy, aby svých pár drahocenných hodin věnoval budoucnosti českého sportu.

„Když jsem byl osloven, abych se stal členem Národní rady pro sport, tak jsem přijal s nadšením. Přijel jsem skoro na otočku, v pátek zase odlítám, protože večer hrajeme. Ale měl jsem to schválené od prezidenta. Říkal, že to je čest, a že to je hezká věc,“ usmíval se Nedvěd.

Národní rada je poradním orgánem Milana Hniličky, který od loňska šéfuje nově vzniklé Národní sportovní agentuře. Vybral si 26 spolupracovníků, mezi nimiž jsou i sportovní legendy. Nedvěd. Jágr. Železný. Špotáková. Neumannová. Štěpánek. Ježek. A slavní sportovci hned pomohli nastolit významné téma.

„Poradní orgán se po projednání programů vyjádřil v kontextu toho, že peněz není nikdy dost,“ řekl Hnilička. „Mluvil k tomu hodně Pavel Nedvěd. Mluvil o rozpočtu Juventusu Turín, na který ani nedosahujeme…“

Rozpočet českého sportu se v posledním desetiletí vzmáhá z bídy, která následovala po ztrátě Sazky. Plánem je se do roku 2025 dostat na úroveň jednoho procenta výdajů státního rozpočtu, což by mělo být asi dvacet miliard na rok. Na příští rok chtěl Hnilička žádat o 10,1 miliardy. Po jednání s Nedvědem, Jágrem a spol., má ale mandát říct si o víc.

„Shoda byla na tom, že abychom dokázali restartovat sport, chtělo by to urychlit harmonogram. Je tam návrh vyšší než 10,1, zhruba o třicet procent,“ vysvětluje Hnilička. „Je to doporučení směrem ke mně, které já budu dále vyjednávat.“ Hnilička půjde s požadavkem o přibližně 3 miliardy navíc za premiérem Andrejem Babišem, který je ve vládě za oblast sportu zodpovědný. Pokud by žádost uspěla, získal by sport téměř dvojnásobek oproti letošnímu rozpočtu a skoro trojnásobek oproti roku 2018.

A kam s těmi penězi? Systémovými prioritami je zatím podpora malých jednot a klubů, které se starají o sportování mládeže, prostředky na provoz a údržbu sportovišť a ocenění dobrovolníků. Pohled šampionů ale padl i na další bolavé místo českého sportu, kterým je nedostatek mládežnických trenérů. Ti si kvůli špatnému finančnímu ocenění své práce často raději vybírají lukrativnější zaměstnání.

„Vyrůstal jsem v úplně jiném systému. Srovnávat je těžké, ale největší rozdíl vidím v trenérech,“ řekl Jaromír Jágr. „Když mluvím o hokeji, finance na mládež chybí, konkrétně na trenéry. I když hokej milujou, jsou dotlačeni, aby vzali jinou práci, kterou sice tolik nemilujou, ale finančně jim pomůže. Věřím, že s určitým obnosem peněz, které se můžou navýšit, bychom se na tuhle věc měli soustředit.“

Hnilička si pochvaluje, že jsou slavní sportovci hned na úvod aktivní a přicházejí s nápady, které můžou posunout dosavadní status quo.

„Neřeší pravidla, dávají nám vizi, jak to znají. Pavel Nedvěd z prostředí, které je finančně velmi silné a řeší metodiku. Jaromír Jágr ty problémy zná a má obrovskou zkušenost ze své kariéry, má know-how. Proto je tam mám,“ líčí Hnilička.