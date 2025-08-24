Předplatné

ONLINE: Baník - Slovácko 1:0. Domácí využívají tlak, Almási hlavou otevírá skóre

Fotbalisté Baníku se radují z vyrovnávací branky utkání na Dukle, o kterou se postaral Tomáš Rigo
Fotbalisté Baníku se radují z vyrovnávací branky utkání na Dukle, o kterou se postaral Tomáš RigoZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Chance Liga
Fotbalisté Baníku srdnatě bojují o Evropu, leč v domácí soutěži zaostávají. Pořád ještě nemají na kontě jediné vítězství, a tak se o něj snaží v šestém kole Chance Ligy proti Slovácku. V tabulce má Ostrava i kvůli odloženým duelům zapsán pouze jeden bod za remízu s Duklou. Celek z Uherského Hradiště měl radost z tříbodového vítězství jen jednou, a to v minulém kole, když doma v nastavení rozhodl proti Teplicím. Baník udělal změny v sestavě, jen na lavičce jsou Matěj Šín nebo Erik Prekop, v nominaci úplně chybí Tomáš Rigo. Utkání ve Vítkovicích začíná v 17.30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

10

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642012:414
2Sparta541010:413
3Zlín64119:513
4Jablonec63307:312
5Plzeň632114:611
6Olomouc63124:310
7Karviná63038:79
8Liberec62138:97
9Bohemians52033:76
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Hr. Králové61237:105
13Ml. Boleslav511310:164
14Teplice51045:93
15Ostrava30122:41
16Pardubice50145:141
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

