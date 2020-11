Sean Connery (†90) a sport: mohl kopat za slavný klub a šel za Murraym

V úctyhodných šedesáti snímcích, ve kterých nezapomenutelný Sean Connery okouzloval dámy svým obrovským charismatem a mužům dělal ideální vzor pro pravého gentlemana, za sebou nechal nesmazatelnou stopu. Bezpocyby by se nenašel nikdo, kdo by bohužel již zesnulou hereckou ikonu neznal z filmů, jako jsou Dr. No, Highlander, Indiana Jones a poslední křížová výprava, Šaman, Skála a mnoha dalších trháků. Ne každý ale ví, že slavného rodáka z Edinburghu formovaly v jeho začátcích také kulturistika a fotbal.

Na svém těle Connery pořádně dřel v tělocvičnách od svých osmnácti. V roce 1950 (někdy se uvádí také 1953) to s kulturistikou dotáhl tak daleko, že se zúčastnil soutěže Mr. Universe. Se svým vypracovaným tělem získal třetí místo. Údajně nevyhrál jen proto, že v jedné disciplíně nebyl dostatečně vysoký (měřil 190 cm!). Vytáhlý Skot v téže době již pronikal do divadla, během čehož se živil také jako řidič náklaďáku. Aby toho začínající herec neměl málo, věnoval se i fotbalu, své velké vášni.

Podle indianexpress.com hrál budoucí agent jejího veličenstva na začátku 50. let za poloprofesionální tým Bonnyrigg Rose v nižších divizích. Později šel na zkoušku do skotského třetiligového mužstva East Fife.

O Conneryho fotbalovém umu se dochovalo opravdu málo informací. Něco ale přeci jen ano. Měl hrát na pravém křídle a vyčníval především díky své výšce. Podle tisku The Dalkeith Advertiser z roku 1951 filmový velikán ve skotském poháru juniorů trefil gól z třicetimetrové vzdálenosti v utkání proti týmu Broxburn Athletic, jeho tým však prohrál 1:3.

O dva roky později dostal Connery nabídku, která klidně mohl změnit celý jeho život. S dalšími herci byl zrovna na turné v Manchesteru, kde proti tamnímu týmu hráli přátelský zápas. Jak zmínil ve svém životopise, na hřišti si ho všiml tehdejší kouč United Sir Matt Busby, kterého zaujal výkon dlouhána ze Skotska. Po utkání mu nabídl smlouvu s odměnou 25 liber týdně.

„Opravdu jsem to chtěl přijmout, protože jsem miloval fotbal. Ale uvědomil jsem si, že jako špičkový fotbalista bych mohl už ve třiceti skončit, a to už mi bylo 23,“ vzpomínal Connery v rozhovoru pro skotský magazín Mud and Glory v roce 2005 na setkání s úspěšným trenérem, který s Manchesterem vyhrál Evropský pohár (1968). Možnost hrát na Old Trafford tedy odmítl, aby se mohl dál soustředit na hraní.

A udělal dobře. Po následujících několika letech, kdy se objevoval v menších filmových a divadelních rolí, dostal v roce 1962 roli špióna s krycím jménem 007, kterého ztvárnil ještě sedmkrát a stal se světovou filmovou hvězdou. Na fotbal ale muž, který byl v červenci 2000 pasován královnou Alžbětou II. do rytířského stavu, nikdy nezanevřel. Connery byl často spatřen na tribuně při glasgowském derby mezi Celtic a Rangers.

Sean Connery was only ever contracted to one club, ours (1951-53). He left an indelible mark on our history & he always recognised our part in his. Footballing prowess ranges from adept with us to the one below. What isn't in question was the mark he made in his chosen field. RIP https://t.co/ljMwviA9bc pic.twitter.com/Wmtp37GT7g