Váš kůň jel znamenitě, pane Connery. Agent 007 misi v Pardubicích nedotáhl

James Bond, Jméno růže, Neúplatní, Indiana Jones a poslední křížová výprava, Hon na ponorku, Skála... Výčet nezapomenutelných rolí a filmů legendárního skotského herce Seana Conneryho, který o víkendu zemřel v devadesáti letech, by zabral slušnou řádku. Connery ovšem zanechal stopu i v českém dostihovém sportu. Dvakrát se coby majitel koně Risk of Thunder pokusil dobýt Velkou pardubickou. Moc nechybělo a vyšlo mu to. V roce 1999 skončil Conneryho kůň s Kennethem Whelanem druhý za Peruánem.

Modrý dres, dvě bílé šerpy křížem. Tak vypadaly barvy dostihové stáje s ikonickým jménem: Mr. S. Connery. Velkou pardubickou se jeho kůň Risk of Thunder pokusil ovládnout dvakrát. V roce 1998 skončil s Richardem Dunwoodym nečekaně na Malých zahrádkách, o rok později už s Kennethem Whelanem bojoval o vítězství. Poslední překážku šli Risk of Thunder s Peruánem společně, jenže ve finiši na českého odchovance se Zdeňkem Matysíkem v sedle nestačil.

„Když jsem stál v tom mumraji po Peruánově vítězství, zaslechl jsem telefonát mezi žokejem Whelanem a hercem Connerym,“ popisoval majitel vítězného koně Václav Bruna pro Mladou frontu. „Váš kůň jel znamenitě, pane Connery, ale byl tady jeden lepší.“

Conneryho kůň patřil při obou výjezdech do Pardubic k velkým favoritům. Díky skvělým výsledkům v cross-country se mu přezdívalo Král Punchestownu, nejen díky hvězdnému majiteli budil respekt. Jak při své premiéře ve Velké pardubické v roce 1998 doslova přelétl Irskou lavici, bere dech i po letech. Po hromadném pádu na Popkovickém skoku měl tehdy Risk of Thunder obrovský náskok, ale chyboval na Malých zahrádkách.

O rok později měl Conneryho kůň k vítězství hodně blízko. S Kennethem Whelanem bez problémů přeskákali všechny překážky. Měli až desetidélkový náskok, ještě v posledním oblouku vedli. V cílové rovině je ale převálcovali Peruán s Matysíkem. „Právě Matysík přišel na to, že Peruánovi stačí jet v dostihu na dvojku, pak tam vrazí pětku, šestku a je vepředu,“ pochvaloval si Bruna.

Právě „poctivé“ překonávání překážek stálo Risk of Thundera vítězství. „Pokud podobní kanóni jako Risk of Thunder skočí všech třicet skoků jako Taxis, tak je problém to vydržet,“ mínil Josef Váňa, rekordman Velké pardubické. „Naši koně běhají v Pardubicích prakticky celou svoji kariéru, znají každou překážku a vědí, kde si mohou dovolit pošetřit síly. Zahraniční účastníci to mají trošičku složitější tím, že i když mají dobré koně, tak přeci jenom dávají do skoků takovou sílu, že jim pak chybí v závěru.“

I proto dostihová mise Seana Conneryho v Pardubicích nevyšla.