Parádní neděle pro sázkaře, Fortunu obrali za jediný den o 32 milionů!

Bravo, sázkaři, neděle se vám vážně povedla! Velká sázková kancelář Fortuna hlásí rekordní prodělek, za jediný den ji její klienti „obrali“ o hutných 32 milionů korun. Sázkaři zažili zlatou neděli, zato Fortuna černou. „Co nás trefilo v neděli, to se opravdu jen tak nevidí,“ hlásí Michal Hanák, hlavní bookmaker společnosti. Co za neobvyklou ztrátou vězí?

Zainteresovaní vědí nebo minimálně tuší. Ano, v zápasový den fotbalové Ligy národů se vyplatilo sázet na favority. Zaváhání papírového favorita podle zvyklostí nahrává bookmakerům, jenže ta jaksi v neděli nebyla k mání.

Jak uvádí Fortuna, duel Česka s Izraelem (1:0) byl jen jedním z mnoha dílů skládanky. „Důležitá byla zejména výhra Nizozemska nad Bosnou a Hercegovinou, Itálie nad Polskem, Německa nad Ukrajinou nebo třeba Řecka s Moldavskem. Svůj díl ´viny´ má i česká hokejová extraliga nebo kvalifikace na Africký pohár národů,“ referuje Fortuna.

Přestože vypisovatelé kurzů neudělali žádnou botu, nedělní duel se sázkaři na plné čáře projeli. Pokud v daném dni či víkendu roli favorita potvrdí prakticky všichni, sázkové kanceláře mohou dostat ránu nevídaných rozměrů.

Přesně takový scénář se pod tíhou výsledků zápasů Ligy národů naplnil v neděli. Fortuna za jediný den prohrála více než 32 milionů korun, což je absolutním rekordem. „V posledních dnech jsme měli obavy zejména z výsledků amerických voleb, případná výhra Trumpa by nás hodně bolela, prohráli bychom přes 24 milionů. Co nás ale trefilo v neděli, to se opravdu jen tak nevidí. Sázkaři nás umí porazit, denní díra 10 nebo 15 milionů je běžnou součástí businessu. Horší pátek nebo sobotu nám občas pomůže zachránit neděle, tentokrát se ale sešlo všechno,“ líčí Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

Ta svým klientům na dálku sportovně pogratulovala. Je otázkou, co přijde ve středu, kdy jde Liga národů do finiše. Ve Fortuně by nějaké to překvapení na úkor předpokládaného vítěze jistě brali. „Snad k nám tentokrát výsledky budou milosrdnější,“ doufá Hanák.

Zbývá dodat, v jakém stylu se sázkaři o „jackpot“ podělili. Maximální výhra dosáhla při vkladu 2500 korun 639 550 korun. Tiketů s výhrou nad 50 tisíc je napočítáno 120, výhra více než 100 tisíc korun se pak objevila na dalších 40 tiketech. Radovali se hlavně ti, kdo rádi kombinují více zápasů s výhrou více favoritů na jednom tiketu.