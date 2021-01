Kejval, nebo Neusser? Volby předsedy ČOV proběhnou na konci února

Do otevřeného souboje proti dosavadnímu šéfovi ČOV Jiřímu Kejvalovi se přihlásil Filip Neusser (vpravo) • koláž iSport.cz

Post předsedy bude obhajovat Jiří Kejval, který řídí ČOV od roku 2012, kdy v čele vystřídal Milana Jiráska, a poprvé bude mít ve volbách protikandidáta. Tím je Filip Neusser, kterého nominoval svaz pozemního hokeje.

Původně se měli předseda, místopředsedové, deset členů výkonného výboru, předseda a členové revizní a rozhodčí komise volit už 8. října. Kvůli koronaviru bylo volební plénum přeloženo na 10. listopadu, ale ani tehdy se konat nemohlo.

„Snažili jsme se svolat řádné volební plénum, ale za těchto okolností to stále nejde, ještě nějakou dobu určitě nepůjde, a nás tlačí čas,“ uvedl Kejval v tiskové zprávě ČOV. Podle ní přání co nejdříve zvolit nové vedení ČOV vyjádřil i Mezinárodní olympijský výbor a doporučil tuto variantu voleb. „Za těchto výjimečných okolností není lepší možnost. Tato varianta po vzoru parlamentních voleb je naprosto demokratická a lepší než volby stále odkládat do nekonečna,“ řekl Kejval.

Na tři volné pozice místopředsedů ze čtyř kandidují Zdeněk Haník, Roman Kumpošt, Libor Varhaník a Slavomír Lener. Filip Šuman už byl to této funkce zvolen za Český klub sportovních svazů, organizací a institucí.

Při tajných volbách budou delegáti házet volební lístky do urny v pátek 26. února od 10:00 do 15:00 v pražském sídle ČOV. Předseda potřebuje ke zvolení většinu hlasů, do ostatních funkcí uspějí kandidáti s největším počtem hlasů.