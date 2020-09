Kejvalův vyzyvatel: Pokřivuje stanovy, není pán všech pánů. Už nechci mlčet

V plénu Českého olympijského výboru sedí už dlouho. A to, jakým stylem organizaci vede současný šéf Jiří Kejval, se mu prý už roky hrubě nelíbí. Nyní se zástupce pozemních hokejistů Filip Neusser rozhodl jít do boje. „Nejsem ten, který by mlčel a přikyvoval. Pan Kejval se chová, jako by to byla firma, která mu patří. Některé jeho kroky jsou nehorázné,“ říká trenér ženské reprezentace, který se prý pro kandidaturu definitivně rozhodl ve chvíli, kdy se ho Kejval pokusil vypudit z pléna ČOV.

Můžete potvrdit, že se v říjnu budete ucházet o post šéfa ČOV?

„Ano, potvrzuju kandidaturu proti Jiřímu Kejvalovi. Důvod je ten, že stav ČOV je podle mého názoru opravdu špatný. Pan Kejval ho vede, jako kdyby to byla jeho firma. Chová se, jako kdyby mu vše patřilo. Jenže tak to vůbec není.“

Jaké nyní budou vaše nejbližší kroky?

„Až to ČOV oficiálně zveřejní, chtěl bych oslovit všechny sportovní svazy, poslat jim program, myšlenky, něco o sobě. Program bych potom zveřejnil, budou tam nejdůležitější body, co vytýkám panu Kejvalovi. Jestli dovolíte, nejdřív bych to rád představil sportovním svazům, abych to neříkal přes média.“

Dobře – tak alespoň v kostce - v čem je podle vás stav ČOV nevyhovující?

„Hlavně tím, jakými lidmi se pan Kejval obklopuje, za jaké lidi lobuje. Jsem jako jediný poměrně dlouho konzistentní v tomto názoru. Činnost pana Kejvala kritizuju už osm let. Jako jediný jsem před šesti lety vystoupil na plénu proti stanovám, které jsou podle mě diskriminační. A před čtyřmi lety jsem vystoupil zase jako jediný v České národní bance na volebním plénu ČOV, kdy jsem říkal, že už prostě není možné, abychom volili lidi jako je pan Pelta a pan Haník… Čas ukázal, že jsem měl pravdu. A teď tím, co pan Kejval udělal, že si zavolal předsedu svazu pozemního hokeje a poměrně drsně mu nabízel úzkou spolupráci za to, aby nenominoval do pléna mě? To už mi přišlo moc.“

Proč – dotklo se vás to osobně?

„Tady jde o to, že kdybych nebyl nominován do pléna, nemohl bych ani kandidovat do vedení ČOV. Tohle byla pro mě ta poslední kapka. Nejsem ten, kdo by pořád mlčel a přikyvoval. Jsem už osm let v plénu, vždycky něco někde řeknu a různí činovníci za mnou pak v zákulisí přijdou, řeknou, že mám pravdu. Ale všichni se bojí a nikdo nekřičí. Tohle nemám rád. Zvlášť v dnešní době, kdy už tady máme nastavený nějaký systém, je tady Národní sportovní agentura, což je dobře, že vznikla. A ČOV má mít také svoje místo. Je to servisní organizace a určitě nemá utrácet astronomické peníze za marketing a tak dále. Ale to už budu podrobně popisovat v programu. Myslím si prostě, že nadešel čas na změny. Protože pan Kejval opravdu začíná dělat věci, které nejsou normální.“

To jsou silná obvinění. Tak buďte konkrétní.

„Tak například pokřivuje stanovy. V nich je napsáno, že se bude volit pět místopředsedů, a pan Kejval nám pošle přihlášku, a budou se volit jen tři! Dělá si úplně, co chce. A to už je taková drzost, že nehodlám mlčet. Chci o tom mluvit a pojmenovat ten problém, co tady je.“

Jaké vidíte šance na své zvolení? Spoléháte spíše na menší sporty?

„Já nevím, jestli menší sporty mají horší pozici. Když se podíváte na menší sporty, které jsou blízko pana Kejvala, ty horší pozici nemají. Ty privilegované sporty, to přátelství, co tady v minulosti fungovalo… Ten klientelismus tady je stále. Zejména kolem pana Kejvala a jeho lidí. Jasný signál byla poslední volba pánů Pelty a Haníka. To je něco nehorázného.“

A jak vidíte ty své šance?

„To uvidíme. Byl jsem překvapený, že poslední tři čtyři dny, kdy už se to vědělo ve sportovním prostředí, se ke mně začaly připojovat svazy, o kterých jsem vůbec nevěděl, a řekly, že mi dají podporu. Uvidíme, jestli mi ji dokážou dát nahlas. Nahlas říct: ano, chceme změnu a jdeme do toho tady s pozemním hokejem. To nevím. Ale už vím, že nejsem sám, ale to jsem ostatně věděl už dřív… Ale jestli je to dnes desetina pléna nebo třetina pléna nebo polovina, to nedokážu říct. Vím jen, že dělám správnou věc. Utvrzuje mě v tom i to, že lidi za mnou chodí a říkají: je čas, aby si pan Kejval uvědomil, že není jedinej pán všech pánů.“

Jakou ale máte kvalifikaci a zkušenosti k tomu řídit případně ČOV?

„Byl jsem posledních šest let krizovým manažerem akciové společnosti, byl jsem zodpovědný za 40 zaměstnanců, byl jsem místopředseda představenstva…Manažerské schopnosti mám podle mého názoru velké. V těchto sférách jsem fungoval šest, sedm let. Byl jsem také nezávislým zastupitelem, externím poradcem ministra obrany pro sport… To, že mě veřejnost pořádně nezná, je tím, že já jsem se nikdy nechtěl sebeprezentovat. Nejsem člověk, co si honí triko. Ale když nastane čas, tak prostě nastane čas. Teď už mlčet nechci. Můj sportovní životopis a zkušenosti rád zveřejním v momentě, až to čov oznámí.“