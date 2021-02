Fredy Hirsch (†28) by oslavil 105 let. Nadchnul pro sport i vězně v Osvětimi

Zapálený sportovec a skaut Fredy Hirsch, který dokázal v hrůzných podmínkách koncentračních táborů pro sport a další aktivity nadchnout děti i dospělé, by dnes oslavil 105 let. Byl německým uprchlíkem v Československu a otevřeně se hlásil ke své homosexualitě. Zemřel ve věku 28 let v Osvětimi, kolem jeho smrti však panují mnohé nejasnosti.