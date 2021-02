Zrušené volby? Zůstanu do Paříže, směje se Kejval. ČOV se chce odvolat

Nejhorší je, když člověk ztratí náladu žertovat. „Jestli to takhle půjde dál, tak asi zůstanu předsedou olympijského výboru až do dalších voleb po olympijských hrách v Paříži 2024,“ našel si předseda ČOV Jiří Kejval veselý moment ve zmatku, do něhož olympijské hnutí v Česku uvedla dvě soudní rozhodnutí, která znemožnila uspořádat páteční volby vedení olympijské organizace.

ČOV se má zdržet konání voleb do svých orgánů před pátečním termínem na základě návrhu Sdružení sportovních svazů, jehož předsedou je Zdeněk Ertl. Návrh prezidenta Autoklubu Jana Štovíčka zase ČOV zavazuje zdržet se rozhodování o volbě členů výkonného výboru mimo zasedání Pléna.

Soud na druhou stranu odmítl návrh České unie sportu, která napadla plánovanou páteční formu voleb bez účasti a diskuze delegátů Pléna. ČOV to zdůvodnilo epidemiologickou situací a tlakem MOV na rychlé uskutečnění voleb.

„Formát voleb, který tvrdě kritizoval mimo jiné i protikandidát na předsedu ČOV Filip Neusser, byl podle rozhodnutí soudu v pořádku,“ uvedl ČOV s tím, že platnost formátu voleb, volebního řádu i jednacího řádu ještě před středečním zrušením voleb hlasováním „per rollam“ potvrdilo svým hlasem 70 ze 79 členů, proti byli pouze čtyři členové Pléna.

„Je to frustrující, tohle byl už třetí pokus. Kdyby nebyla covidová doba, tak už jsme to dávno měli za sebou,“ řekl Kejval. „Těžko nás může někdo obviňovat, že jsme volby v této složité době nechtěli uskutečnit. Každopádně to bude velice obtížné vysvětlit na Mezinárodním olympijském výboru, protože nikdo neví, jak dlouho budou mimořádná opatření pokračovat.“

Soudu tedy nevadí formát voleb. Problém je v náhledu na to, jestli Štovíček s Ertlem mají či nemají právo dostat se mezi kandidáty do výkonného výboru ČOV. Oběma se nelíbí současný stav, kdy zástupci neolympijských sportů a ostatních subjektů se do výkonného výboru ČOV nominují přes Český klub sportovních organizací a institucí (ČKSOI), tedy mimo Plénum.

Volby do této složky proběhly už vloni 17. září, post jejího předsedy obhájil florbalový boss Filip Šuman a podle stanov se tak stal jistým místopředsedou ČOV pro další čtyřleté období. Šuman v tehdejší volbě porazil Šťovíčka, když ho z jednatřiceti přítomných zvolilo čtyřiadvacet hlasujících. Šťovíček byl tehdy za ČKSOI zvolen do Pléna ČOV, Ertl nekandidoval.

„Předběžná opatření byla vydána toliko k návrhu těchto dvou neúspěšných kandidátů jako jejich pokus, jak v rozporu se stanovami ČOV zvrátit to, že na předmětné funkce nebyli zvoleni,“ tvrdí právní zástupce ČOV Jan Langmeier.

Šťovíček tvrdí, že byl v rozporu se stanovami z kandidátky vyřazen.

„Na podzim výkonný výbor moji kandidaturu schválil. Vyjadřovala se k tomu legislativní rada ČOV, pan doktor Mlsna, který napsal jednoznačné stanovisko, že moje kandidatura má být umožněná. Stejně jako dalších kandidátů. A zhruba před třemi týdny přišla kandidátní listina, kde moje jméno nebylo,“ řekl Šťovíček ČTK. „Bylo poškozeno moje základní právo kandidovat do orgánů.“

Ve sportovním prostředí zatím stále rezonuje téma formátu voleb. Ty se měly původně konat v říjnu a později v listopadu za účasti delegátů Pléna. V soudem zrušený páteční termín se měly konat bez účasti delegátů Pléna. Kejvala vyzvala ke konání řádného Pléna skupina patnácti předsedů sportovních svazů společně s bývalým šéfem svazu jachtingu Karlem Bauerem a Ertlem. Na konání řádného Pléna tlačí i Česká unie sportu, které vadí, že se podle současných stanov nemá právo se voleb ČOV účastnit.

„Stávající předseda Jiří Kejval dal ČOV vlastní gól. Je to nedůstojné a nemuselo k tomu dojít, kdyby se o tématu diskutovalo,“ uvedl Marek Hájek, místopředseda ČUS. „Jiří Kejval měl nejenom od nás dlouhodobě informace o tom, že stávající způsob voleb je problematický. Také nám vadí, že nemůže proběhnout diskuze mezi členy, což považujeme za běžný demokratický akt.“

Kdy se volby uskuteční, je zatím nejasné. ČOV se proti předběžným opatřením soudu hodlá v zákonné lhůtě odvolat.

„Je třeba zdůraznit, že předmětnými soudními rozhodnutími byla zcela zásadním

způsobem ohrožena další možnost fungování orgánů ČOV,“ uvedl Langmeier. „Navrhujeme, aby ČOV podal proti těmto protiprávním rozhodnutím odvolání a v rámci dalšího řízení uplatnil náhradu škody způsobenou těmito opatřeními.“

4

Tolik členů Pléna ČOV bylo v hlasování per rollam proti formátu voleb bez přímé účasti delegátů Pléna