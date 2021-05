Cyklo výzva kvůli dětem. Berger ujede 1 200 km, podpoří ho Eliáš i Strachová

I během kariéry v jiném sportu bylo kolo součástí jejich přípravy. Teď se ale hlavně bývalá fotbalová hvězda Patrik Berger pustí do něčeho, co v životě neabsolvoval. Během desíti dnů urazí na kole cestu z Prahy do chorvatského Splitu, ujede při tom 1 200 kilometrů! „Zatím můj nejdelší trénink byl 80 kilometrů,“ přiznal vicemistr Evropy z roku 1996. První dva dny ho podpoří i hokejová ikona Patrik Eliáš. Vyprovodí je pak Šárka Strachová. Hlavní cíl? Povzbudit děti a mládež ke sportování.

Kolo pro ně nikdy nebylo hlavním zdrojem obživy. Tyto české sportovní hvězdy se proslavily v úplně jiných odvětvích. Fotbalistu, hokejistu a lyžařku nyní ale spojilo právě kolo. V rámci nadace Sport2Life, kterou založil filantrop Mike Saran v roce 2018 v Praze, absolvují jednu z jejích akcí.

Tou je cesta na kolech z české metropole do chorvatského Splitu. Ovšem celých 1 200 kilometrů má společně se Saranem ujet pouze někdejší fotbalista Patrik Berger. Úspěšný hokejový útočník klubu NHL New Jersey Devils Patrik Eliáš je bude doprovázet první dva dny, majitelka čtyř medailí z MS a jedné ze ZOH lyžařka Šárka Strachová skupinku z Prahy jen vyprovodí.

„Naším cílem je dostat děti k aktivnímu sportu. Pro děti je důležité hýbat se už v mladém věku. Dává jim to disciplínu, fair play, učí je týmové práci, což potom využijí v dospělosti. Proto byla nadace založena. Hlavně dnes v době pandemie je nesmírně důležité, aby děti sportovaly, aby byly zdravé. Chceme je inspirovat, aby byly víc aktivní, protože statistiky jsou děsivé,“ vysvětlil Saran.

Tuto myšlenku podporuje i Strachová, která je od loňska předsedkyní Českého klubu fair play. „Snaha propojit pohyb dětí s myšlenkou fair play, a správného přístupu k životu, je zajímavý projekt, který bychom rádi rozvíjeli dál,“ řekla mistryně světa z roku 2007.

Jaké mají tito tři zkušenosti s cyklistikou? Během přípravy na svůj hlavní sport se s ní setkali všichni. Víc času si na ni ale logicky našli až ve sportovním důchodu. „S Patrikem chodíme občas hrát hokej. Fotbalisti jsou na to šikovní, mají sportovní základ a hlavně myšlení. Patrik mě oslovil, jestli bych se nepřidal k této výzvě. Oba jsme sporťáci, baví nás být aktivní, potřebujeme to mít ve svém životě. Dostat ze sebe adrenalin, abychom se cítili dobře. Přijal jsem to a jsem rád,“ prozradil Eliáš.

Berger se z dřívějška zná se Saranem a jeho „výlet“ z Prahy do Splitu ho oslovil už vloni. „Chtěl jsem jet s Mikem už minulý rok, to nevyšlo, tak letos jsem si to zařídil tak, abych mohl tuhle challenge splnit. Bude to náročné, ale je to výzva, těším se na to.“

Cesta z Prahy do Splitu Kdy: 5.-14. června 2021

Hlavní účastníci: Mike Saran (zakladatel nadace Sport2Life), Patrik Berger (bývalý český fotbalista), Patrik Eliáš (bývalý český hokejista) – jen úvodní dny, Šárka Strachová (bývalá česká alpská lyžařka) – jen symbolicky první den

Cíl: být inspirací dětem k tomu, aby samy sportovaly, a jejich rodičům, aby je k pohybu vedli

Výzva to pro něj opravdu bude, na kolo se totiž dostane prý jednou, maximálně dvakrát za týden, teď ho čeká v sedle hned deset dní v kuse. „Jak už jsem řekl, určitě je to pro mě výzva. Nejdelší trénink v životě jsem totiž měl teď v úterý, takže mě to celkem děsí. Radši bych teď stál, než seděl, cítím určitou část těla, která asi po deseti dnech bude hodně bolet,“ poukázal na obvyklý problém hobby cyklistů, tedy bolesti sedací partie těla.

Nadace Sport2Life se snaží propagovat, podporovat a hlavně zpřístupňovat sport všem dětem. Hlavním cílem této cyklistické akce, jak už bylo řečeno, je být inspirací dětem, aby se hýbaly. A o to jde bývalým profesionálům především.

Snaží se k tomu vést i své děti, právě i na vlastním příkladu. „Mám už dospělé obě děti, obě sportují, ne profesionálně, ale když můžou, hýbou se. Nějaké sporty dělají. Já chci ukázat, že nepatřím do starého železa, že zvládnu ujet 1 200 kilometrů,“ dodal Berger.

Dcery hokejového kanonýra jsou na tom prý o malinko hůř. „Vždycky mi trvá hodinu dvě, než je přemluvím, aby se mnou šly ven. Ale když už tam jsou, hrozně si to užívají. A o tom to je, aby si děti sport hlavně užívaly, a aby si toto uvědomovali hlavně jejich rodiče a nenutili je do nějakých klubů a tvrdých tréninků už od malička,“ dodal Eliáš.

Sám kvůli pracovním povinnostem celý „etapák“ nezvládne. „Tahle výzva pro mě nebude tak dlouhá, protože to časově nezvládám, ale bude velmi náročná. Těším se na to. Trénink teď probíhá a nemůžu se dočkat, až vyrazíme,“ řekla jedna z velkých hvězd NHL.

Ke startu budou ambasadoři nadace připraveni 5. června. Do té doby mohou ještě potrénovat, aby si výzvu alespoň v rámci možností užili. „Myslím ale, že po první půlce prvního dne budeme mít zabořenou hlavu někde dole a nic dalšího nebudeme vnímat,“ smál se Eliáš.

Neodradí je ani deštivé počasí těchto dní. I když… „Jsem rád, že nejedeme už teď, ale až v červnu. Doufám, že pak bude lepší počasí,“ pousmál se Eliáš a souhlasil s ním i Berger.