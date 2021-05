Hnilička rezignoval na post šéfa NSA! Zmínil vytížení i tlak na rodinu

2018. Dvacet let od legendárního triumfu na olympiádě v Naganu. Hnilička tam jako třetí gólman doplňoval Dominika Haška s Romanem Čechmánkem. • Archiv deníku Sport

Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička podal rezignaci, dopoledne o tom informoval premiéra Andreje Babiše. Informaci České televize potvrdil i zdroj Sportu, vzápětí to oznámil i mluvčí NSA Jakub Večerka. K důvodům se Hnilička vyjádřil na odpolední tiskové konferenci. V agentuře proto byla kontrola ministerstva financí, která zjistila i další nedostatky. Hnilička pochybení tohoto rázu odmítl.

Bývalý hokejový brankář Hnilička byl od roku 2018 vládním zmocněncem pro sport. V srpnu 2019 se ujal vedení nově zřízené Národní sportovní agentury, která převzala od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy agendu sportu včetně rozdělování dotací. Všechny státní prostředky rozděluje od letoška, ale už loni spravovala mimořádné programy na kompenzaci ztrát způsobenými opatřeními proti koronaviru.

V pondělí oznámil svůj okamžitý odchod z funkce. „Nebylo to nijak impulsivní rozhodnutí, o svém rozhodnutí jsem přemýšlel dlouho, v podstatě od konce ledna, kdy proběhly události, které byly v médiích intenzivně propírány," zmínil večírek v hotelu v Teplicích, který byl uspořádán během koronavirových zákazů. „Byl jsem pod tlakem já i rodina, vytížení bylo opravdu enormní," dodal ke své rezignaci.

Premiér Babiš Hniličkovi poděkoval za odvedenou práci. „Během dvou let díky své urputnosti vybojoval a vybudoval vlastně takové menší ministerstvo sportu,“ uvedl ve vyjádření pro ČTK.

Pro letošní rok je v rozpočtu na sport určeno více než deset miliard korun. Agentura zastřešuje nejen profesionální, ale především amatérské sportovce s důrazem na aktivity dětí a mládeže. „Národní sportovní agentura dokázala v rekordním čase dostávat peníze až k těm nejmenším klubům a to v rámci transparentních a jasně čitelných kritérií. To byl taky přesně důvod, proč jsme se rozhodli agenturu založit a nový nástupce v nastaveném trendu musí pokračovat,“ uvedl premiér.

Právě dotace v programu Můj klub určených na podporu dětí a mládeže byly podle Seznamu Zprávy problematické. Agentura využívala vedle svých úředníků také externí firmu Moore Czech Republic. Zástupci NSA vysvětlovali, že tak učinili v zájmu rychlého vyplacení dotací. V agentuře ještě nebyly kompletně obsazené úřednické funkce, protože přebírala agendu od ministerstva školství.

„Udělali jsme spousty chyb. K auditu se nemůžu vyjadřovat. Vidíme to jinak, podali jsme námitky. Bude to předmětem posouzení ministerstva financí a uvidíme, jak to dopadne,“ odmítl Hnilička zmíněná pochybení.

Seznam Zprávy také upozornil na další nedostatky zjištěné kontrolory ministerstva financí. Jednalo se například o chybně nastavené parametry některých dotačních programů nebo nedostatečné kontrolní mechanismy.

Hnilička si chce odpočinout a následně rozhodne o svých dalších krocích. Na tiskové konferenci zmínil i možnost práce pro hokejový svaz. Odmítl, že by byl k rezignaci na pozici šéfa NSA nucený.