Kontrola v NSA prý odhalila chyby ve smlouvách i dotacích, Hnilička se diví

Kontrola ministerstva financí v Národní sportovní agentuře (NSA) odhalila chyby ve smlouvách a dotacích, uvedl server Seznam Zprávy. Vychází z protokolu, který má k dispozici. To ale nejsou ještě definitivní závěry. NSA zjištění kontrolorů připomínkovala a až po vypořádání připomínek vydá ministerstvo závěrečnou zprávu. Do té doby to ministerstvo ani předseda NSA Milan Hniička nechtějí komentovat. Kontrolory poslal do agentury v únoru premiér Andrej Babiš s tím, že pokud se najdou závažná pochybení, Hnilička bude muset funkci opustit.