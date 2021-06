Bývalý hráč Sparty i Slavie byl blízko tornádu: Začaly lítat střešní tašky...

Silné tornádo, které řádilo v Lužicích, Moravské Nové Vsi a Hruškách na Hodonínsku a Břeclavsku, s sebou neslo vítr, jehož rychlost dosáhla až 219 kilometrů za hodinu. Škody jsou obrovské, podle informací České televize už na následky čtvrteční bouře na jihu Moravy zemřelo pět lidí.

Vladimíre, jste po tornádu v pořádku?

„Já jsem v pořádku. Byl jsem trošku mimo epicentrum. Půlka obce je relativně v pořádku, půlka je na tom naopak katastrofálně. Já byl mezi šťastnějšími, materiální škody byly minimální.“

Dá se vůbec popsat, co se ve čtvrtek večer dělo?

„Byl jsem doma, sledoval vše z okna. Myslel jsem, že to je klasická bouřka, ale jak začaly lítat různé věci kolem, nevypadalo to vůbec dobře. Do toho kroupy. Pak začaly lítat střešní tašky, to už vypadalo na velký průšvih. U nás spadla jen desetina střechy, po čtvrthodině se to uklidnilo. Byli jsme zkontrolovat škody. U nás pár tašek, ale když jsem viděl o sto metrů dál... Dům bez střechy a ještě kousek dál ještě horší. Holé zdi.“

Takové scény jsou k vidění jen v katastrofických filmech...

„Asi tak. Člověk by si neřekl, že se tohle může stát u nás. Teď vidíme, že všechno je možné. Lidi to poznamená na delší dobu. Během čtvrt hodiny přišli o bydlení. A to nevím, jak je na tom kdo se zdravím.“

Jak se dá pomoct, kromě finanční sbírky?

„Je to teď celkem hektika. Přišlo mi spousta zpráv s nabídkou pomoci. Hrušky jsou teď plné dobrovolníků, solidarita je, což mě ohromně těší. Teď je to ještě chaos, uvidíme v nejbližších dnech, co by se dalo udělat.“

Co fotbalový areál?

„Telefon mi kleknul už v devět večer, nejde elektřina, ráno jsem jel do Břeclavi na stadion nabít mobil. Moc podrobných informací nemám, nikdo neví, jak se zachovat. Na tohle nebyl nikdo připravený.“