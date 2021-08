Víc peněz do českého sportu: Regiony si polepší o 700 milionů

Původně přidělených 600 milionů korun bylo ve staré výzvě vyčerpáno během tří hodin od začátku přijímání žádostí a podpora by tak připadla jen asi dvaceti projektům.

„Dalších 292 projektů nebylo hodnoceno, převis žádostí ve výzvě byl 5,4 miliardy korun,“ popisuje předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. „Výzvu jsme zrušili a vypsali výzvu novou. Je to dobrá zpráva pro celé sportovní prostředí. Garantuju, že budou poctivě hodnoceny všechny projekty a kritériem bude jejich kvalita.“

Žádosti se budou příjímat od 24. srpna až do konce září. 700 milionů korun navýšení alokace agentura našla propojením s dalším investičním programem, původně plánovaným na konec roku. Dolní hranice dotace činí milion, horní limit je 40 milionů korun. Prostředky mají pomoct zrekonstruovat stávající tělocvičny, ale i postavit nové multifunkční haly.

„Prioritně chceme podpořit všestrannost, základní infrastrukturu při školských zařízeních, která má přesah do volnočasových aktivit. Bude to pro širokou veřejnost, nebude to zaměřeno na jednu disciplínu,“ slibuje Neusser.

Agentura také vypsala pilotní program na podporu pohybových aktivit v mateřských a základních školách. V něm by odborníci měli všestranně rozvíjet pohybové dovednosti předškoláků a školáků a také vzdělávat zejména učitele prvního stupně základních škol. Je v něm k dispozici 40 milionů korun a žádosti se budou přijímat do konce sprna. Na jeden projekt je vyčleněno 500 000 – 2 miliony korun.

„Zaměřujeme se na mateřské školy a první stupeň základních škol. Chceme podpořit aktivity těchto škol, abychom pomohli rozhýbat naše děti,“ uvedl Neusser.

