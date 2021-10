Volby a sport: hlasy loví i sprostý trenér Stloukal či Berbrův parťák Vaňkát

Jsou zvyklí na jiné hřiště nebo bitevní pole, teď to zkoušejí na tom politickém. I osobnosti a nejrůznější postavy ze světa domácího sportu bojují o mandáty ve volbách do Poslanecké sněmovny, které se konají dnes a zítra. Najdete mezi nimi olympijského vítěze ve střelbě Jana Kůrku či legendárního žokeje Josefa Váňu, obhajovat bude bývalý skokan na lyžích a dosavadní poslanec Jakub Janda. A o přízeň voličů se hlásí také hokejový trenér Martin Stloukal, který proslul divokou svéráznou nahrávkou z šatny týmu Technika Brno, či rozhodčí Zdeněk Vaňkát, známý jako parťák fotbalového kmotra Romana Berbra.

Soudě podle sportovní minulosti a úspěchů, byl by největším esem na kandidátkách do parlamentních voleb někdejší výtečný střelec Jan Kůrka – majitel zlaté medaile v libovolné malorážce na olympijských hrách v roce 1968 v Mexiku. Muž, jenž trpělivě opakuje, že není v příbuzenském vztahu s bývalou střelkyní Kateřinou Kůrkovou Emmons, má politice má zkušenosti z Plzeňského kraje, kde „pálil“ za Stranu Práv Občanů ZemanovcI. Nyní má coby nestraník na kandidátce SPD Tomia Okamury na mušce poslaneckou lavici – minule terč minul.

Slavný žokej Josef Váňa se dlouho netajil přízní k Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO. Posléze to sice vypadalo, že jeho sympatie ochladly, ale nyní místostarosta Chyše nechybí na kandidátce ANO v Karlovarském kraji, a to jako číslo 5. Doposud se mu překážky na cestě do Poslanecké sněmovny ani Senátu přeskočit nepodařilo. To se naopak povedlo někdejšímu úspěšnému skokanovi na lyžích Jakubu Jandovi, nynějšímu šéfovi skokanského úseku lyžařského svazu. Po pětiletce ve Sněmovní ulici v kombinéze ODS bude svůj mandát obhajovat jako trojka koalice SPOLU v Moravskoslezském kraji.

Za SPOLU se pro změnu v Praze pustil na volební trať člen ODS Tomáš Vavřinec – trojnásobný vítěz Poháru FIA v ME závodů do vrchu a vítěz Ankety Zlatý volant 2017. Bývalá běžkyně na lyžích Zuzana Kocumová se slušně prosadila v komunální politice: dotáhla to až na náměstkyni libereckého primátora i hejtmana. Bývalá reprezentantka, která startovala na OH v Naganu a v poslední době triumfovala na podnicích závodů Spartan Race, by ráda dorazila do cíle coby nestraník v barvách Zelených.

Mezi známá jména patřil také krasobruslař René Novotný, jenž s Radkou Kovaříkovou získal tři zlaté medaile na světovém a evropském šampionátu. Původně figuroval v Jihomoravském kraji na kandidátce hnutí ANO, jehož je členem, a byl hodně vidět díky vlastní billboardové kampani. Jenže právě kvůli ní (chyběly na ní jakékoli odkazy na ANO) byl na poslední chvíli brněnský zastupitel a bývalý starosta městské části Židenice vyškrtnut.

V Karlovarském kraji zaútočí na mandát jako člen hnutí Trikolora (ve spojení se Svobodnými a Soukromníky) bývalý kanonýr, dvojnásobný mistr s pražskou Spartou a trenér Josef Němec. Uvedené uskupení při tom zástupce fotbalu přitahuje: kandiduje za něj rovnou jako dvojka v Praze i bývalý místopředseda fotbalové asociace Jindřich Rajchl, předseda jedné z jeho odborných komisí. (Garantem sportovní oblasti je ředitel prvoligových Teplic a člen Výkonného výboru FAČR Rudolf Řepka). Za spřízněné Soukromníky pak znovu kandiduje bývalý majitel klubu FC Synot Ivo Valenta.

Barvy Trikolory hájí – v Ústeckém kraji – i jiná, pozoruhodná postava z fotbalového světa: Zdeněk Vaňkát. Tedy rozhodčí, jenž patřil do blízkého okruhu bývalého bosse Romana Berbra. Ten byl loni v říjnu zatčen a obviněn z korupce. Vaňkát se dostal až do nejvyšší soutěže, kde odmával 48 zápasů, ovšem nová komise rozhodčích ho z listiny profesionálních sudích vyřadila. Jen krátce pak vydržel ve funkci sekretáře komise arbitrů na úrovni Čech. „Určitě za odvoláním stojí i moje přátelství s Romanem Berbrem. Ale za celou dobu mi nikdo nedokázal říct, co je u mě špatně,“ řekl serveru iDnes.cz.

Vaňkát sháněl hlasy pro později zvoleného nového místopředsedu FAČR Jana Richtera, proti němuž kandidoval Vladimír Šmicer, a figuruje ve vedení ústeckého krajského i chomutovského okresního svazu, přičemž vyhlásil záměr dostat v příštích volbách do výkonného výboru fotbalové asociace.

Jedno nevšední jméno dodal i tuzemský hokej – trenéra Martina Stloukala, jenž se uchází o přízeň voličů na 7. místě kandidátky Okamurovy SPD v Jihomoravském kraji. Člen této strany, jenž vedl Znojmo či Klagenfurt, zaujal širší veřejnost coby hlavní hrdina uniklé nahrávky z šatny dorosteneckého týmu Technika Brno. Svým svěřencům dal loni v červnu i vulgárními slovy co proto za jejich přístup, včetně životosprávy.

Poslechněte si, jak trenér dorostenců Techniky Brno tvrdě tepe hráče: Budeš žrát tvaroh!

„O smaženým žrádle se ani nebudeme bavit. Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch špinavejch, nebo něco takovýho. Nebo pizzu!“ nakázal mimo jiné a vysloužil si obvinění z nepřijatelných metod a rasismu. „Nadsázka. Já rasista nejsem, nikdy jsem jím nebyl. Opravdu, je mi ukradené, co si druzí myslí,“ řekl v rozhovoru pro server iSport.cz. „Absolutně nesouhlasím s tím, že ta forma byla přehnaná, nebo že bych na ni měl něco měnit. To v žádném případě,“ dodal trenér.

Agresivně i vulgárně se ovšem vymezuje i na svém twitterovém účtu, a to vůči jiným politickým stranám a jejich představitelům, Evropské unii, „debilním Pražákům“, opatřením proti koronaviru, neziskovým organizacím, „cigošům“ či bývalé německé kancléřce Angele Merkelové. „Tahle pí... bude jednou v historických knihách zanesena hned vedle Hitlera,“ napsal o ní a jindy usoudil, že „je možná ještě horší než Hitler“. Naopak velebí ruského prezidenta: „Putin je naprosto nejsilnější země dneska. Cokoliv si usmyslí, to dostane. Klobouk před ním dolů!“

Pokud jde o ostatní strany či hnutí, uskupení VOLNÝ blok kontroverzního poslance Lubomíra Volného známého krom jiného aférou „flákanec“ dokázalo přitáhnout hned několik zástupců bojových sportů, respektive thajského boxu, například mistra světa Pavla Majera. V Plzeňském kraji kandiduje za Hnutí Prameny kulturista Filip Grznár, jenž se snažil etablovat v MMA a netají se bohatými zkušenostmi s dopingem.