Salute Jágr. Vráblík plánoval gesto roky: Ještě, že mě přemluvili

Mistrovské gesto plánoval Jiří Vráblík, velký fanda kladenského hokeje, roky. Spoluhráči a kamarádi už si z něho z legrace utahovali. „Když jsem byl ve finále před devíti lety, vedl jsem nad Radkem Košťálem 3:1 na sety a 10:6,“ vzpomíná s úsměvem. „Vidím to jako dnes. Už jsem si hledal kameru, do které Jágra vyseknu. Najednou frnk a zápas i titul byl pryč. Když se to letos povedlo, hned jsem si Jágra do kamery dal. Konečně! Úsměvné bylo, že Radek Košťál, který už je teď trenérem, byl jedním z prvních gratulantů. Ohromná radost.“

Vráblík je kadetským mistrem Evropy (1997), doma má bronz ze seniorského mistrovství Evropy družstev (2010). Na republikovém šampionátu byl několikrát třetí, nejlépe skončil druhý v roce 2012. Poslední roky šampionát vynechával, přednost měla prestižní polská Superliga, kterou hrával za Dzialdowo. S klubem se loučil mistrovským titulem, ke kterému výrazně pomohl. A vrátil se do El Niňo Praha.

„Když jsem v létě přišel, říkal mi trenér Petr Kaucký, abych na mistrovství republiky jel,“ říká Vráblík. „Totéž pan Špaček. Jsem moc rád, že mě přemluvili.“ Bitvy v Havířově ho stály hromadu sil. V osmifinále, v semifinále i ve finále svedl extrémně napínavé sedmisetové bitvy. V semifinále porazil Tomáše Treglera 4:3 (-8, 1, 6, -7, -5, 8, 3), ve finále Šimona Bělíka 4:3 (-11, 6, 4, 10, -5, -8, 9).

„Všechno těsné zápasy, ubývaly mi síly, cpal jsem do sebe redbull, colu, všechno možný,“ líčí s úsměvem. „Pak mi taky pomohli kluci z Havlíčkova Brodu, když jsem slyšel jejich podporu.“ Ve finále vedl nad talentovaným Bělíkem 3:1 na sety. Jenže sedmnáctiletý borec SKST Havířov srovnal na 3:3, zápas se lámal až v sedmém setu za stavu 9:9.

„V tu chvíli mi Jágrova oslava hlavou nebleskla. Naštěstí,“ usmívá se Vráblík. „Pravda je, že když jsem po prvním prohraném setu otočil, tak jsem cítil, že jsem herně lepší. Že mi soupeř nemá čím ublížit. Jenže on se začal zlepšovat, lépe přijímal a mně ubývaly síly. Už jsem si říkal, že to je špatné. Ale nějak jsem se zkoncentroval a koncovku zahrál zkušeně. Byl jsem ostrý, mám obrovskou radost, že se to povedlo.“

Teprve pak Vráblík vyseknul Jágra. Konečně. „Jo, kameru jsem si našel. Ale až po posledním míčku. Byla to sranda, protože starší kluci si tuhle historku moc dobře pamatují. Tak jsem gesto udělal i pro ně.“

Titul v ženské kategorii vybojovala Hana Matelová (ASRTT Etival). Pátý v řadě, sedmý celkově. Ve čtyřhrách se radovali Tamara Tomanová (TJ Ostrava KST) s Markétou Ševčíkovou (SKST

Hodonín), Michal Obešlo s Radkem Skálou (HB Ostrov) a Petr David s Kristýnou Štefcovou (SKST Havířov). V kategorii do 21 let byli nejlepší Tomáš Martinko (TJ Ostrava KST) a Zdena Blašková (SK Dobré).