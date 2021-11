Moderní pětiboj bez koní? Sportovci se bouří: Je to o nás bez nás. Nechápeme!

Co olympijské hry v posledních třech cyklech, to nějaká změna ve formátu moderního pětiboje. A pokračuje se v tom i dál. V Paříži 2024 bude odsoutěženo za 90 minut. Ale co vedení mezinárodní federace vymyslelo pro Los Angeles 2028, nad tím kroutí hlavami všichni závodníci včetně těch českých. Sport, který si drží svých pět disciplín už přes sto let, má přijít o jezdectví. „Jsem velmi zklamaný, ale jen tak to nenecháme!“ burcuje i olympijský vítěz z Londýna 2012 David Svoboda.

Byla to taková akce kulový blesk. Alespoň z pohledu sportovců, kterých se to týká. V polovině tohoto týdne se objevily zprávy, že Mezinárodní unie moderního pětiboje (UIPM) hodlá ze svého sportu pro olympijské hry v Los Angeles v roce 2028 vyřadit jezdectví!

Jen pro připomenutí, moderní pětiboj se skládá z šermu, plavání, právě jezdectví, střelby a běhu.

Nejprve se objevily spekulace, že diskuze o vyřazení jezdecké soutěže souvisí se skandálem na letošních Hrách v Tokiu. Tam si německá reprezentantka Annika Schleuová, která útočila na zlato, vylosovala pro jezdeckou část koně jménem Saint Boy (Svatý chlapec), který se jí vzpouzel a odmítal skákat. Závodnice propukla v pláč a snažila se koně pomocí bičíku a ostruh přimět k poslušnosti. Trenérka Kim Raisnerová ji vyzývala, ať koně udeří, a sama to také do jeho zadní části těla udělala.

Podle viceprezident UIPM Joëla Bouzou to však nebyl ten důvod. Deníku l'Equipe řekl, že vyřazení parkuru se řeší už od roku 2018.

Tato informace zase dost šokovala samotné pětibojaře. Ti se totiž o zásadních změnách dozvěděli až v nedávných dnech z médií. „Neříkám, že se máme podílet na rozhodování. Je to nějaká delegovaná pravomoc, volíme si svoje zástupce, co za nás rozhodují. Ale určitě nás o tom mohli informovat dřív. Dozvěděli jsme se to vlastně až z médií. Teprve v reakci na to UIPM vydávala ve čtvrtek nějaké stanovisko. To mi přijde dost nekorektní,“ nelíbí se českému olympionikovi Martinu Vlachovi, který letos v Tokiu skončil pátý.

„Pořád tuto informaci vstřebávám, protože přišla poměrně z nenadání. Nejdřív začali řešit, že v Paříži se musí hodně změnit formát, aby měl jen 90 minut. Už to byl poměrně velký zásah do formátu. A teď najednou pár týdnů před tím, než měl být celosvětový kongres, začíná vycházet na povrch, že uvnitř UIPM už si odhlasovali, že na olympiádě v roce 2028 jezdectví v rámci pětiboje nebude,“ říká deníku Sport jeho kolega Jan Kuf, který se v USA připravuje na novou sezonu. Ta už se ponese v duchu změn směrem k OH v Paříži, tedy časově zkrácený formát, ale stále ještě s parkúrem.

Podle Kufa s touto změnou nesouhlasí velká část závodníků. „Z toho, co teď můžu sledovat, co se děje uvnitř komunity sportovců, tak s tím nikdo nesouhlasí a nikdo pořádně nechápe, jak je možné, že takovéhle zásadní rozhodnutí jsou schopní udělat v rámci snad jednoho týdne a jen to tak suše oznámit a doufat, že se s tím všichni tak nějak srovnají,“ přidává Kuf s tím, že už se začínají sepisovat petice či podobné dokumenty vedení.

Ve štychu současné pětibojaře nenechávají ani jejich předchůdci, kterým se rozhodnutí a hlavně způsob jednání vedení unie také nelíbí. „Bohužel jde o politiku. Teď se to hodně řeší. Jsem velmi zklamaný, ale jen tak to nenecháme. S pětibojaři po celém světě jsme v kontaktu. Rozhodně budeme tlumočit náš nesouhlas. Už se chystají patřičné kroky,“ potvrzuje na webu Dukly také olympijský vítěz David Svoboda. Těmito kroky má být požadavek na odstoupení současného vedení.

Jezdectví je pro mnohé neodmyslitelnou součástí moderního pětiboje. „Mně by to chybělo hodně. Přijde mi to jako nejkrásnější disciplína z těch pěti a je to jedna z těch, která dělá pětiboj tak krásným a zajímavým sportem. A teď to takhle odeberou, jakoby se nechumelilo!“ říká Kuf.

Stejně jako Svobodovi a Vlachovi se ani jemu nelíbí jednání předních členů federace. „Sledoval jsem brífink jejich výkonného výboru a to bylo něco příšerného. Když se sportovci ptali na zajímavé a faktické otázky, tak na ně buď neodpověděli, nebo je tak čistě náhodou odpojili z hovoru a odpovídali jen na to, co se jim hodilo.“

Definitivně rozhodnuto však ještě prý není. „Muselo by se to schválit na listopadovém kongresu. Naděje umírá poslední, nedáme se,“ uvádí Svoboda.

Problém nespočívá jen v tom, že by moderní pětibojaři byli tak konzervativní, ale jde hlavně o praktickou věc stránky. Jezdectví mnozí z nich trénují třeba už i deset či více let, následující necelé tři roky ho budou dál pilovat, aby byli na olympijskou Paříž připraveni co nejlépe. A pak by se najednou za zhruba čtyři roky měli naučit zcela nový sport?

„Nemyslím si, že když bych po Paříži chtěl ještě pokračovat, že budu ve věku, kdy se mi jakékoliv změny budou ještě přijímat dobře,“ prohlašuje nyní čtyřiadvacetiletý Vlach.

Kuf, který je ještě o šest let starší, má vcelku jasno. „Podle mě tím úplně smažou jednu generaci pětibojařů, možná dvě. Přijde mi šílené, že jsou schopní tohle udělat. Momentálně to vidím tak, že já i další stejně staří pětibojaři po Paříži prostě skončíme. Je to poměrně děsivá představa, naučit se nějakou disciplínu během pár let na takové úrovni, abych v ní mohl závodit na olympiádě.“

Co je na této změně asi nejbizarnější, je fakt, že pětibojařské vedení si sice řeklo, že jezdectví vyřadí, ale nevymyslelo, za jaký sport. „Pořád argumentují tím, že jsou ke změnám nuceni Mezinárodním olympijským výborem. Nevím, možná to tak je. Ale spíš to teď vypadá, že to udělali, jak se to líbilo jim. A teď věří, že sportovci to přijmou a budou s nimi spolupracovat na výběru páté disciplíny,“ dodává Kuf.

Jak se mění moderní pětiboj na OH

Peking 2008

Střelba, šerm, plavání, jezdectví, běh

Londýn 2012

Šerm, plavání, jezdectví, kombinovaná disciplína běh a střelba

Rio de Janeiro 2016

Dvoukolový šerm (1. kolo rozřazení do pavouka, 2. kolo v rámci pavouka), plavání, jezdectví, kombinovaná disciplína běh a střelba. 2. kolo šermu, jezdectví a kombinovaná disciplína byly situovány na jednom stadionu.

Tokio 2020

Dvoukolový šerm (1. kolo rozřazení do pavouka, 2. kolo v rámci pavouka), plavání, jezdectví, kombinovaná disciplína běh a střelba. Plavání, 2. kolo šermu, jezdectví a kombinovaná disciplína byly situovány na jednom stadionu.

Paříž 2024

1. den šerm (pro rozřazení do pavouka pro 2. kolo). 2. den bude 36 závodníků rozřazeno do tří skupin, které půjdou v devadesáti minutách všech pět disciplín. Postoupí nejlepších 24 do druhého dne, kde se bude opět ve skupinách po 12 závodit v celém pětiboji za 90 minut. 4. den finále pro nejlepších 12.