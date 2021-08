Ještě modernější pětiboj: v Paříži vše za 90 minut. Riziko, tuší sportovci

Je to trend v mnoha sportech. Udělat divácky co nejatraktivnější formát. Asi nejvýraznější ukázkou toho byla premiéra sportovního lezení, kde se kombinace tří disciplín nelíbila snad žádnému účastníkovi. Také moderní pětiboj se snaží přizpůsobit rychlé době, příliš diváky neobírat o čas. A tak se za tři roky na olympijských hrách v Paříži objeví tento tradiční sport ve své devadesátiminutové verzi.

Přitom když byla tato disciplína na Hrách v roce 1912 vůbec poprvé, trvala celých pět dní. Současný divák už ji zná zhuštěnou do jednoho dne, kdy je od Londýna 2012 k vidění i závěrečná kombinace běhu a laserové střelby. I v Tokiu byla představena novinka. Všechny části pětiboje na jednom stadionu, tedy i plavání, které se dřív odehrávalo na klasickém bazénu mimo závěrečné dějiště, bylo přesunuto v tomto případě na fotbalový stadion.

„Občas to tak dělají, na mistrovství světa v Mexiku to taky tak bylo. Snaží se udělat pentathlon stadium, ale je to finančně úplně šíleně náročné, takže ne všude to jde. Ale myslím, že to je moc hezký areál, hezky udělaný, ale bohužel pro prázdné tribuny. Třeba to v budoucnu bude s plnými tribunami a bude to lepší,“ hodnotil Jan Kuf, který startoval už i na Hrách v Riu de Janeiro.

V devadesátiminutovém formátu by mělo být dáno 20 minut na parkur, 15 minut na šerm, 10 na plavání a 15 minut bude trvat závěrečná kombinace běhu a střelby. Přestávky mezi jednotlivými částmi budou v rozmezí pěti až patnácti minut. Sami sportovci přistupují k této novince s rozpaky.

„Ještě jsme to ani nezkoušeli, tak vůbec nevím, co mě čeká. Bude to asi o něco víc náročné, uvidíme, jak to půjde,“ poznamenal Kuf.

„Upřímně nevím, co si o tom mám myslet. Mezinárodní federace dělá občas rozhodnutí, která nejdou na ruku sportovcům, ale všem okolo. Formát bude stejný pro všechny, ale vidím tam určité riziko, třeba teď jsme měli pozdržený start rozcvičky před během, protože někdo podával protest a pustili nás o dvě tři minutky později. Už tak mi to přišlo na hraně se rozběhat, protáhnout, rozstřílet,“ dodal k tomu Martin Vlach. Podle něj je v takovém případě zvýšené riziko zranění.

V následujících letech budou mít pětibojaři možnost si nový formát vyzkoušet. „Letos proběhl první testovací závod v Maďarsku, ale ten byl v průběhu Světových pohárů, takže na tom jsme nestartovali. Myslím, že od příštího roku to budou muset začít testovat, aby si to připravili na olympiádu. Ale podle mě to bude vyloženě jen olympijský závod. Nebudou to schopní udělat na SP, udělají to možná na finále, kde je 36 lidí jako na OH, ale nikde jinde to nepůjde, protože tento formát není dělaný na 100 nebo 120 závodníků, kteří jezdí na SP nebo na mistrovství světa,“ je přesvědčený Kuf.