Anketa Sportu o vyřazení Rusů ze soutěží: Reakce Haška i Panenky

Sportovní osobnosti reagují na dění na Ukrajině • FOTO: koláž iSport.cz Začíná v Evropě válka? Ruská invaze na území Ukrajiny se vyvíjí každou minutou a ovlivňuje i sportovní svět. Vždyť třeba finále Ligy mistrů je pořád naplánováno do Petrohradu. Redaktoři iSport.cz položili českým sportovním osobnostem otázku: Měli by být ruští sportovci a svazy dočasně vyloučeni ze všech mezinárodních soutěží? Projěte si jejich odpovědi. Další odpovědi průběžně doplňujeme. Další reakce ze sportovního světa sledujeme ONLINE ZDE>>>

Petr Fousek Předseda FAČR „Situace se v poslední době dramaticky a každou hodinou vyvíjí. Organizátorem baráže o postup na mistrovství světa je UEFA, která už avizovala, že se tématem intenzivně zabývá například ve vztahu k finále Ligy mistrů. Intenzivně vnímáme situaci s ohledem na náš případný zápas v Rusku a jsme v tomto směru v každodenním kontaktu s UEFA. Jsme také v kontaktu s národními asociacemi, kterých se to týká. Podle vývoje budeme koordinovat další postup.“ Petr Fousek • Foto Barbora Reichová/Sport

Dominik Hašek Bývalý hokejový reprezentant, olympijský vítěz z Nagana 1998 „Vždy jsem nerad, když do sportu politika zasáhne. Bohužel, nyní se to stalo. V tuto chvíli jsem určitě proti, aby se jakékoliv sportovní klání, utkání, nebo turnaj uskutečnil na území Ruské federace. V každém případě by všechny mezinárodní soutěže na jejich území měly být zastavené. Ale pokud jde o sportovce, to je těžké. Oni jsou v těchto věcech nevinně, to si musíme říct. Dokážu se do nich vcítit, netrestal bych je. Nevyřazoval bych je ze soutěží. Ať se turnaje konají jinde, ať se jim všechny mezinárodní akce odeberou. Akce, které si tam budou dělat sami, to ať si dělají, to je jejich věc. Ale vše, co je mezinárodní, tak bych s okamžitou platností přerušil. Z hlediska hokeje jde i o seniorské a juniorské MS příští rok. Tam je třeba se co nejrychleji začít bavit o tom, kam tyto akce přesunout, protože to není otázka na měsíc, ale je třeba to připravit dlouho dopředu.“ Dominik Hašek • Foto Barbora Reichová (Sport)

Antonín Panenka Bývalý fotbalový reprezentant, mistr Evropy 1976 „Je jasné, že nějaké sankce vůči Rusku musí přijít, ale nejsem si jistý, jak moc máme míchat politiku do sportu. Na ekonomické restrikce proti Rusku určitě dojde, ovšem sport bude asi opatrnější. Nabízel by se třeba přesun květnového finále Ligy mistrů z Petrohradu jinam a otazníkem pro mě je účast Ruska v naší větvi baráže o mistrovství světa. Na prvním místě vždycky musí být bezpečnost hráčů. Zatím je to čerstvé a do startu baráže zbývá měsíc, do té doby může být situace na dnešní frontě úplně jiná.“ Antonín Panenka je mezi legendami českého sportu • Foto Jaroslav Legner

Jan Koller Historicky nejlepší střelec fotbalové reprezentace „Nepříjemná situace pro všechny strany. S plošným vyloučením všech ruských sportovců ze soutěží si v tuhle chvíli nejsem jistý, všichni nemusí s invazí na Ukrajinu souhlasit. Ale taky si vzpomínám, jak Jugoslávii na poslední chvíli vyloučili z EURO 1992, možná se tenhle scénář nakonec bude opakovat i v případě baráže o letošní mistrovství světa. Pokud by se situace ještě víc vyhrotila, asi by se v březnu v Rusku hrát nemělo.“ Jan Koller si na Silvestra poprvé zahrál legendární silvestrovské derby pražských "S" • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Ladislav Vízek Fotbalový internacionál „Je to strašně složité, sportovci za to nemohou. Docela by mě zajímalo, jaký na to mají názor, ale nejsem idealista. Na druhou stranu těžko mohou do politických věcí zasahovat a nějak je ovlivňovat. To prostě nejde. Sankce a tresty jsou však jediným možným řešením. Tudíž bych byl pro. I sportovní svět musí jasně ukázat, že stojí proti agresorovi a že to bude mít jasné dopady. Momentální situace je šílená. Vůbec nechápu, jak v tomhle století někdo může takto uvažovat a začít válku, která se dotýká všech. Mám hlavě zmatek, cítím i strach. Bohužel jsme zjistili, že od Putina můžeme čekat cokoliv. Sankce a tvrdá odpověď je jediná možná.“ Bývalý fotbalový reprezentant a známý glosátor Ladislav Vízek ve studiu iSport.cz během utkání Česka s Chorvatskem na mistrovství Evropy • Foto Pavel Mazáč / Sport

Vladimír Šmicer Vítěz Ligy mistrů, předseda sportovní rady FAČR „Jsem pro. Neumím si představit, že by tomu bylo jinak. Když si vezmu, že v druhé polovině března (24.) mají Poláci hrát v Rusku baráž… Navíc se to klidně může týkat i české reprezentace. Takže ano, dočasné vyloučení je správné řešení. Z eskalace válečného konfliktu jsem úplně v šoku. Nevěřím, že se něco takového děje, nerozumím tomu. Bohužel jde o realitu. Nejhorší je, že nikdo neví, jak to celé skončí.“ Vladimír Šmicer • Foto Profimedia.cz