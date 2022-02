Ruští okupanti na indexu! Šéf NSA hrozí škrty, judo vyřadilo Putina

Český bek Libor Šulák poté, co vstřelil vítězný gól proti Rusku • Michal Beránek / Sport

Ruský útočník Dmitrij Voronkov opouští hřiště po vyloučení do konce utkání • Michal Beránek / Sport

Mezinárodní sportovní autority tvrdě reagují na válečný konflikt na Ukrajině a Česko nestojí stranou. Předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser vyzval sportovní svazy, aby se vyhnuly vzájemným zápasům a jakýmkoliv soutěžím s účastí ruských a běloruských reprezentačních i klubových týmů. „Žádné reprezentační zápasy s Ruskem, jinak NSA zastaví financování reprezentace daného svazu,“ uvedl Neusser na Twitteru. Českým reprezentantům z individuálních sportů také doporučil neúčast při soutěžích, v nichž by startovali Bělorusové či Rusové. Svazy ale neprotestují.

Vytáhli se smrtícími zbraněmi na Ukrajinu, zavřeli si tím však dveře do světa. Sportovní organizace napříč zeměkoulí reagují na útok ruské a běloruské armády a sportovci z obou okupujících zemí se dostávají do izolace.

V Česku vede misi šéf národní sportovní autority Filip Neusser, který už v sobotu oznámil, že ruským sportovcům nebude udělovat povolení ke vstupu do Česka. Na neděli pak svolal videokonferenci svazů fotbalu, hokeje, basketbalu, házené, volejbalu, biatlonu, lyžování, golfu a tenisu.

„Všichni jsme jednotní a vyjadřujeme maximální podporu naší vládě v dalším postupu,“ uvedl Neusser.

Šéf NSA pod trestem ukončení státní podpory pro reprezentaci vyzval svazy, aby se vystříhaly vzájemných zápasů s Ruskem a Běloruskem, a aby se ani nezapojovaly soutěží, kterých se tyto země účastní.

V praxi se to může týkat například baráže o fotbalové mistrovství světa, kde je český tým ve stejné části pavouka jako Rusko. Předseda FAČR Petr Fousek už dřív oznámil, že si vzájemný zápas s Rusy v boji o MS neumí představit. Kromě Česka nechce s Ruskem hrát ani Polsko, které se má s ním utkat v prvním kole baráže, ani Švédsko. To má být v prvním kolem soupeřem týmu kouče Jaroslava Šilhavého.

Neusserova výzva se může týkat také účasti hokejového týmu na květnovém světovém šampionátu ve Finsku, jehož se má zúčastnit i Rusko a Bělorusko. S tím se má český tým přímo utkat v základní skupině v Tampere. Rada federace IIHF se má situací na Ukrajině zabývat v pondělí.

Neusserova výzva má podporu všech zástupců svazů, kteří se zúčastnili společné videokonference. Basketbalisté už přispěchali s ujištěním, že se výzvou budou řídit.

„Výbor České basketbalové federace garantuje, že po dobu trvající agrese Ruska vůči Ukrajině či jinému samostatnému státu nenastoupí reprezentační družstvo jakékoliv věkové kategorie proti národnímu týmu Ruska v jednotlivém utkání ani v rámci mezinárodního turnaje,“ uvedl předseda basketbalové federace i České unie sportu Miroslav Jansta.

„Nejsem jediným, kdo s hrůzou sleduje, co se může ve 21. století odehrávat pár set kilometrů od českých hranic, kdy jeden z evropských národů agresivně zaútočí na druhý. Takové chování by nemělo mít v naší společnosti místo. Zřejmá agrese Ruska, jeho rétorika a chování vůči Ukrajině však daleko přesahuje hranice politiky. Je to něco neakceptovatelného!“ zdůraznil.

Na situaci reagují také pořadatelé významných sportovních akcí ve světě. Norský svaz rychlobruslení prosazuje, aby na světovém šampionátu v Hamaru, který začíná ve čtvrtek, nemohli závodit ruští a běloruští reprezentanti. Ruská výprava už oznámila, že se MS nezúčastní, údajně kvůli uzávěře vzdušného prostoru nad Polskem a rušení mezinárodních letů.

Mezinárodní federace juda IJF v reakci na válečnou agresi zamířila přímo na ruského prezidenta Vladimira Putina, kterému odebrala status svého čestného prezidenta a ambasadora. Putin je celoživotním nadšeným judistou, v minulosti často navštěvoval soutěže v judu a je držitelem osmého danu.

Mezinárodní volejbalová federace FIVB zatím Rusku sebrala dvě kola Ligy národů. Zatím však stále platí, že má Rusko na přelomu září pořádat mužský světový šampionát.