Divoké změny v pětiboji. Běh přes překážky? Nikdo neví přes jaké

Moderní pětiboj teď zažívá velmi turbulentní období. Tradiční sport, který zakládal otec novodobých olympijských her baron Pierre de Coubertin, se mění k nepoznání. Jeho hlavním aktérům - sportovcům - se to ani trochu nelíbí, ale vypadá to, že s tím nic nezmůžou. Teď na finále Světového poháru v Ankaře vyzkouší systém, který by měl být stejný jako na OH v Paříži 2024. Po nich má ale dojít k ještě brutálnějšímu zásahu – místo jízdy na koních bude překážkový běh.

Zatraktivnit a přiblížit olympijské sporty co nejvíc divákům televizních přenosů. To je hlavní idea současného olympijského hnutí. Právě to je důvod, proč i moderní pětiboj, odvětví, které je na Hrách od roku 1912, musí doznat výrazných změn.

Tou současnou je devadesátiminutový formát hlavní soutěže, čili všech pět disciplín v hodině a půl. A právě ten si teď vyzkouší při finále Světového poháru v Ankaře (22.-26. června) vůbec poprvé v podobě, která dost pravděpodobně bude platit i v Paříži za dva roky.

„Teď už nás čeká jiný formát, než v jakém jsme dosud závodili, tedy že v obou kolech budeme mít i jízdu na koni,“ připomněl Martin Vlach, vítěz SP z Budapešti, fakt, že dosud odzávodili kompletní pětiboj vždy až ve finálovém kole. Nyní je to čeká už i v semifinále.

Na olympiádě v roce 2024 by pak měli sportovci absolvovat kompletní pětiboj hned tři dny za sebou – kvalifikace, semifinále a finále. Tomu navíc vždy předchází jednodenní základní kolo šermu.

Jde o systém, který bude novinkou, a ke všemu navíc platnou jen pro tento olympijský cyklus. Na Hrách v Los Angeles 2028 už totiž mezinárodní federace (UIPM) s jízdou na koni nepočítá vůbec. Nahradit ji má běh přes překážky, které budou zdolávat sami pětibojaři. Otestovat tuto novinku chce federace hned po skončení finále SP, Češi se toho ale účastnit nebudou. Stejný postup zvolí nejspíš i některé další velké federace, ale…

„V Bulharsku jsme měli atletický mítink, apelovali na nás, ať se toho zúčastní co nejvíc zemí, že potřebují co nejvíc dat. Pár zemí to odmítlo, ale myslím, že pár těch velkých se toho zúčastní. Šli jim naproti, že zaplatí dva dny navíc ubytování i letenky,“ přiblížil situaci účastník Her v Riu de Janeiro i Tokiu Jan Kuf.

„Situace se ale odhadnout nedá. Jeden úhel pohledu je ze strany závodníků, druhý z federací. Třeba Německo a Francie rozhodly, že změny podpoří,“ doplnil reprezentační kouč Jakub Kučera.

O co by vlastně mělo v překážkovém běhu jít? Jasné stanovisko zatím UIPM nedala. „Nemá to být překážková dráha typu Spartan race, musí totiž splňovat mnoho kritérií, a jedním z nich je pentathlon stadium (celý pětiboj se musí nyní odehrát na jednom stadionu). Zatím to vypadá na 100m dráhu, která by měla obsahovat 10 až 13 překážek, ale nikdo neví jakých. A musí to být oddělená disciplína. Ale detaily neznají ani ti, kteří změnu spustili,“ přiblížil alespoň trochu Kučera.

Jisté v tuto chvíli není ani to, jaké tato změna vyvolá reakce. I řada českých závodníků totiž uvažuje, že po Paříži s tímto sportem skončí. „Jsem mladá, měla bych se nejlíp přizpůsobit. Ale zatím nevíme, co nás čeká, tak nejde dělat rozhodnutí teď,“ řekla k tomu Veronika Novotná, která také bude startovat na finále SP.