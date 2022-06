Triatlonová elita se vrací do Varů. Česká naděje Grebík bude řídit vlaky

Triatlon patří v Česku spíš k minoritním sportům. I přesto se mohou reprezentanti pyšnit celou řadou skvělých umístění v nejprestižnějších závodech světa. V září se dokonce jeden z nich přesouvá do Česka. V Karlových Varech se uskuteční závod Světového poháru, na který dorazí triatlonová elita.

Lázeňské město bude 11. září žít triatlonem. Do Karlových Varů dorazí nejlepší závodníci planety, aby poměřili síly na nejtěžší trati sezony. Chybět by neměla ani známá manželská dvojice Richard Murray a Rachel Klamerová.

„Je to hvězdný pár, oba olympionici. Pro nás je fajn, že na sebe natáhnou další dobré závodníky,“ upřesnil ředitel karlovarského závodu Vladimír Malý. Vítězové si mezi sebe rozdělí prize money v hodnotě 1,5 milionu korun.

V Karlových Varech se očekává také účast české špičky. Nejlepším tuzemským triatlonistou je v současné době jednadvacetiletý Radim Grebík, kterému ve světovém žebříčku patří aktuálně 70. místo (v rankingu figuruje celkem 1122 závodníků). Ačkoliv vsetínský rodák patří k největším českým nadějím na olympijské hry v Paříži 2024, svou závodní kariéru se rozhodl upozadit.

„Důvodů je víc. Ten hlavní je můj vnitřní dlouhodobý rozpor s vrcholovým sportem. Úplně na něj nejsem stavěný. Nikdy jsem neměl ambice v profi sportu, vždycky to bylo o tom, že se dařilo a že jsem to dělal pro radost. Vyhodnotil jsem, že bude lepší své zaměření diverzifikovat do víc částí,“ popsal důvody svého rozhodnutí.

Od srpna čeká českého závodníka zácvik a zkoušky na pozici strojvedoucího. Po zhruba pěti až šesti měsících by měl být připravený samostatně řídit vlaky.

„Práce strojvedoucího souvisí s mým velkým koníčkem a současně také studiem. Chodím na vysokou školu dopravní. Je to hodně zodpovědná práce, o čemž svědčí i nešťastná událost, která se stala před pár dny. Pokud by mi trénink nedovoloval dělat práci naplno, zřejmě by triatlon musel jít stranou,“ dodal Grebík.

Nejvýš postavenou českou závodnicí ve světovém žebříčku je sedmadvacetiletá Tereza Zimovjanová, která se před týdnem blýskla sedmým místem v závodě Světového poháru v Mexiku.

Na loňských hrách v Tokiu mělo Česko dvojnásobné zastoupení. Petra Kuříková při olympijské premiéře obsadila 30. místo, zkušená Vendula Frintová při čtvrtém startu pod pěti kruhy závod na 1,5 km plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běhu nedokončila. Olympijská kvalifikace závodníkům odstartovala na konci května Světovým pohárem v italské Arzacheně a potrvá až do května 2024.