Modelky na startu běžecké události. Neopakovatelný zážitek, pochvalovala si Nováčková

Na start adidas Běhu pro ženy 5 km se v 18 hodin postavila například moderátorka a vítězka soutěže Česká Miss 2011 Jitka Nováčková, která závod vyhrazený pouze ženám výstřelem ze startovní pistole nejen zahájila, ale hned vzápětí se spolu s dvěma tisícovkami dam sama rozběhla ulicemi metropole. Přestože se necítila nejlépe, závod, který je svým pohodovým pojetím pro většinu účastnic spíš než honbou za rychlým časem zábavným sportovním happeningem, si užila: „Vůbec jsem nevěděla, jestli trať zvládnu, celý den mi nebylo dobře, ale i když to pro mě tentokrát bylo náročné, byl to neopakovatelný zážitek. Fantastická energie, krásné počasí, romantická Praha, prostě úžasné,“ usmívala se těsně po proběhnutí cílovou páskou modelka.

Jednou z dalších veřejnosti známých účastnic byla také moderátorka České televize a Miss ČR z roku 2003 Lucie Křížková. V předvečer svých narozenin se na trať vydala spolu s kamarádkami: „Běželo se mi krásně, trať byla skvělá a fanoušci báječní, i počasí přálo, opravdu moc jsem si závod užila,“ zářila po doběhnutí Lucie, která se běhu jako jednomu ze svých oblíbených sportů věnuje pravidelně.

Pětikilometrový běh pro ženy spolu s Jitkou Nováčkovou slavnostně odstartoval také starosta městské části Praha 1 Petr Hejma. Závodu se sice účastnit nemohl, ale jako rekreační sportovec jej vítá: „Myslím si, že je moc dobře, že se takovéto závody v Praze konají, protože naše krásné hlavní město ukazují zase v jiném světle. Praha není jen o kultuře nebo památkách, ale i o pohybu a sdílení, a když vidím to obrovské nadšení a energii, mám velkou radost.“

Hlavní město Praha mělo své zastoupení také v Birell Běhu na 10 km, který v půl osmé odstartoval a vzápětí se jej i aktivně zúčastnil primátor Zdeněk Hřib: „Jsem rád, že se tento závod zase může konat, a věřím, že pro všechny účastníky bude mimořádným zážitkem. Já sám se moc těším,“ uvedl pár minut před startem první muž metropole.

Na trase prestižní „desítky“, která se pyšní oceněním Světové atletiky World Athletics Label Road Race, se objevil také šestinásobný mistr světa a zároveň šestinásobný paralympijský vítěz v cyklistice Jiří Ježek. „Běžím spolu s týmem Birell a moc se těším nejen na běh večerní Prahou, ale také právě na týmový zážitek a na neuvěřitelnou energii, která je jedním z hlavních rysů tohoto závodu.“

Své zastoupení měli v Birell Běhu na 10 km také lékaři, které skvěle reprezentoval například legendární kardiochirurg Jan Pirk. „Sportuji denně, běhám maratony i půlmaratony, dělám triatlon, tak snad jsem dobře připraven,“ usmíval se před závodem lékař proslulý svou láskou k pohybu a dodal: „Běh je krásný sport, který navíc nevyžaduje žádné speciální vybavení, stačí tričko, kalhoty a boty, a můžete vyběhnout.“

Oba závody od začátku do konce provázela nejen unikátní atmosféra večerní Prahy, ale také skvělá nálada a nadšení závodníků i diváků, kteří podél trati běžce mohutně povzbuzovali. Birell Grand Prix Praha, který se do hlavního města vrátil po tříleté covidové pauze, tak beze zbytku dostál své pověsti sportovního svátku, který si společně užívají jak ti nejlepší světoví vytrvalci, tak i ti, pro něž je běh „jen“ krásné hobby. „Je to nejromantičtější běžecká událost sezony, která nabízí naprosto jedinečný zážitek. Praha při soumraku vytváří nenapodobitelnou kulisu, a závody jsou koncipované tak, aby si je užil opravdu každý,“ uzavřel prezident organizačního výboru RunCzech Carlo Capalbo.