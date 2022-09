Mendrek: Koukal nastavil dobrý systém, za osobní spory hráči nemohou

S parťákem Ondřejem Králem jste se poprvé objevili ve světové stovce, nyní jste na 91. místě. Jste s tímto spokojení?

„Určitě, protože s Ondřejem jsme stále krátce, něco přes rok. Už máme za sebou také úspěchy, kdy se nám podařilo postoupit do semifinále na kvalitních turnajích nebo porážet zajímavé soupeře – po patnácti měsících spolupráce jsme vyřadili soupeře ze světové padesátky. Stále se však sehráváme, což bylo vidět teď na mistrovství světa v Tokiu. Tam jsme prohráli v prvním kole s jedním z nejlepších evropských párů ze Skotska, ale vždycky jsme se dostali do koncovky.“

Co tomu tedy scházelo?

„Zkušenost v těchto kritických situacích. Ty nejlepší páry mají už automatismy v klíčových situacích, mají vypěstovanou intuici. To my ještě ne, protože se to získává mnoha těžkými absolvovanými zápasy.“

Je těžké se prosadit také ve čtyřhře v tomto sportu, které dlouhodobě ovládají asijské páry?

„Určitě, třeba v singlu se občas podaří prosadit se hráčům z Evropy. Dán Viktor Axelsen teď vyhrál znovu titul mistra světa. Jenže v párech už to dlouhodobě ovládají Asiaté. Ale budeme se snažit to rozrazit, hodně nám k tomu pomáhá trenér Oscar Martínez, který nám velice vyhovuje a hlavně nás posouvá.“

Čím nejvíce?

„Oscar byl u zrodu Caroliny Marínové, což je španělská hráčka a hlavně vítězka olympiády. Je to první badmintonistka z Evropy, která to vyhrála. Oscar moc dobře ví, jakým způsobem nastavit úspěšný systém, který dokáže vygenerovat hráče, co umí zatopit Asiatům. Od září s ním trénujeme naplno, jsme moc rádi, že v nás vidí potenciál a že s námi chce pracovat.“

Španělského trenéra Martíneze sem do Česka přivedl Petr Koukal , který už u vedení badmintonového svazu není. Jak si zatím podle vás stojí nové vedení v čele s Petrem Martincem?

„Jsme bohužel trochu na mrtvém bodě, protože badmintonový svaz se totiž rozhodl neprodloužit kontrakt s trenérem Martínezem a angažoval jiného zahraničního trenéra do svého národního centra. Nám to přišla jako obrovská škoda, protože za ním jsou hmatatelné výsledky, a to i po krátké době, co v Česku je. Proto jsem moc rád, že nám Olymp – sportovní centrum ministerstva vnitra, nabídlo podmínky. A můžeme se s ním tak v Praze připravovat. Nejenom my s Ondřejem Králem, ale i další špičkoví hráči. Zároveň jsme ale také v kontaktu se svazem, schůzka už proběhla.“

S jakými výsledky?

„Hlavně jsme si chtěli vyjasnit naše představit. Jsme zatím v komunikaci nad dalšími kroky. Bohužel řešíme věci na poslední chvíli, přitom jsme tuto variantu se španělským trenérem proklamovali už před několika měsíci.“

Jenže ve vedení badmintonu to v posledních letech vřelo už po příchodu Petra Koukala, někteří členové si na jeho činnost stěžovali. Jak vy tento veletoč vnímáte?

„Myslím, že Petr nastavil cestu, která byla rozhodně správná – tedy jedno národní tréninkové centrum, ve kterém se připravuje domácí špička. Něco takového je také v Německu a byl jsem moc rád, když současné vedení na to navázalo. Za Petra se také nastartoval více marketing badmintonu, práce na sociálních sítích nebo v médiích. Tohle celkově se podařilo nastavit, a v tom odvedl výbornou práci. Na hodnocení současného předsedy je myslím brzo.“

Ale byly tady spory mezi Petrem Koukalem a některými členy…

„Ano, ale to my jako hráči neovlivníme, nemůžeme za to. To jsou osobní spory některých představitelů, to není naše věc. My chceme hlavně, aby byly vytvořeny hlavně co nejvíce optimální podmínky pro nejlepší hráče, protože naše výsledky jsou vizitkou také svazu. Bohužel nemám pocit, že by se situace v badmintonovém prostředí nějak zásadně zklidnila. Teď je to hlavně na výkonném výboru, aby ukázali odbornost a rozhodnost pro nastavení těch nejlepších kroků pro badminton. Zatím se jim nepodařilo semknout nejlepší hráče, což není dobré. Ale třeba se to podaří. Nejlepší hráči badmintonu rozhodně nechtějí být ve sporu se svazem.“

Jak bude vypadat nová sezona?

„Všechno u nás směřuje k tomu, abychom se dostali na Světové hry v příštím roce a hlavně pak uspěli v kvalifikaci na olympijské hry pro Paříž 2024. Čeká nás hodně turnajů, chceme vyrazit hlavně do Asie, protože tam se badminton hraje stále nejlépe.“