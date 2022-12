Velká sportovní sdružení vítají peníze na provoz, ale celkově finance postrádají

Česká unie sportu (ČUS) a Sdružení sportovních svazů vítají, že poslanci v rozpočtu na příští rok přesunuli 710 milionů korun z investic na provozní výdaje. Zároveň ale upozorňují, že sport je nadále podfinancovaný a stát nedodržuje schválenou vládní koncepci rozvoje sportu do roku 2025. Pokud by se jí řídil, měl by na sport vyčlenit několikanásobně více než 6,9 miliardy korun, které jsou naplánované na příští rok.

Ve vládním návrhu rozpočtu na rok 2023 neměla Národní sportovní agentura (NSA), která rozděluje státní dotace na sport, k dispozici žádné prostředky na program Provoz a údržba, z něhož kluby hradí například energie. Celkově měl mít sport v neinvestičních dotacích méně peněz, než se kterými po všech úpravách hospodaří letos.

Návrh skupiny poslanců vládních stran, který Sněmovna schválila, to změnil. Počítal s přesunem peněz do neinvestičních výdajů a jejich rozdělením do programů Provoz a údržba, Můj klub a Podpora sportovních svazů. Ocenil to předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl. "Naprosto souhlasím s odůvodněním těchto kroků, v současné době je nezbytně nutné podporovat fungování svazů a klubů, kde se mnohdy pohybují na hranici přežití kvůli zvýšeným výdajů za energie," uvedl v tiskové zprávě.

Přesun peněz přivítal také předseda ČUS Miroslav Jansta. Upozornil ale, že při zohlednění všech letošních dodatečných navýšení bude mít sport v roce 2023 na provoz peněz stejně. "To je při navýšení cen všeho a inflaci reálný pokles podpory pro sport," poznamenal. Preferoval by celkové zvýšení rozpočtu NSA. "K posílení činnosti došlo na úkor investic do sportovního prostředí. Vždyť máme jednu z nejvíce zastaralých infrastruktur v Evropě," řekl.

Zástupci dvou největších střešních organizací také připomněli, že vládní koncepce Sport 2025 počítá s navýšením objemu prostředků na sport ze stávajících 0,3 procenta na jedno procento celkových výdajů státního rozpočtu. "Pokud by se plnila tato koncepce, měl by sport v letošním roce dostat kolem 20 miliard korun. A do roku 2025 bychom měli navyšovat meziročně o více než 100 procent. Problémem je, že v současné době nemáme s tímto aktuálním rozpočtem možnost se významně rozvíjet," dodal Ertl.

Nový předseda NSA Ondřej Šebek souhlasí s tím, že sport je podfinancovaný. Hodlá hledat i jiné než státní zdroje. Prostřednictvím legislativních změn chce motivovat k větší podpoře obce, města a kraje i firmy.