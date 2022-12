Kluby dostávají letošní státní dotace na energie, NSA zpracovala žádosti

Sportovní organizace v těchto dnech dostávají na účty letošní státní dotace na úhradu energií a dalších provozních výdajů. Národní sportovní agentura (NSA) v rekordním čase zpracovala všech 2400 žádostí v programu Provoz a údržba a většině žadatelů už peníze vyplatila. Zbytek stihne vyplatit do konce roku. Informoval o tom předseda NSA Ondřej Šebek po dnešním setkání s předsedy všech střešních sportovních organizací.

NSA vypsala dotační program na provoz a údržbu v létě poté, co se dohodla s ministerstvem financí na zvýšení svého letošního rozpočtu o půl miliardy korun. Z toho bylo 385 milionů korun určeno na provoz a údržbu. Kvůli prezidentskému vetu mohla NSA žádosti začít zpracovávat až na konci listopadu.

Nový předseda Šebek při nástupu do funkce, v níž 1. prosince vystřídal Filipa Neussera, přislíbil, že agentura ve zrychleném režimu peníze vyplatí. Obvykle se takové množství žádostí zpracovává tři měsíce, nyní na to bylo 20 dní. „S obrovským úsilím tyto žádosti mí kolegové zpracovali. Většinu z těch 385 milionů už mají žadatelé na účtech,“ řekl Šebek.

Sportovní funkcionáři takovou informaci ocenili. „Pro nás je to nesmírně důležité právě proto, že objekty sokoloven jsou nesmírně energeticky náročné,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Ta dnes jednala a bude jednat s novým předsedou NSA společně s předsedou České unie sportu (ČUS) Miroslavem Janstou, šéfem Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalem, předsedou Sdružení sportovních svazů Zdeňkem Ertlem a předsedou Českého paralympijského výboru Zbyňkem Sýkorou. „Touto schůzkou deklarujeme společný zájem řešit sportovní problematiku společnými silami. Myslím, že je to v zájmu všech, abychom to diskutovali v rámci spolků a pak to společně prezentovali. Věřím, že toto vystoupení je i deklarací sjednocení sportovního prostředí,“ uvedl Šebek.

Všichni přítomní vnímají spolupráci s NSA jako klíčovou při hledání státní podpory nejen pro výkonnostní sport, ale pro pohybovou aktivitu jako takovou. „Vnímám, že tu je naděje a budoucnost pro sport pro všechny, tedy v té nevýkonnostní podobě. Je důležitý pro zdraví všech, celé společnosti,“ uvedla Moučková. Právě sokolské jednoty se všestrannosti věnují.

Předseda ČOV Kejval připomněl, že koronavirová omezení poznamenala kondici dětí. „Obezita u dětí se za poslední roky covidu zvýšila o 60 procent, což je z našeho pohledu alarmující. Chtěli bychom, aby nejenom vláda, ale i politici v regionech uvěřili, že sportování je základní přirozenost a děti se prostě hýbat musí. Je to práce také pro ministerstvo zdravotnictví,“ uvedl.

Také šéf českého sportu handicapovaných Sýkora považuje nového předsedu NSA za partnera pro dialog. „Jsem rád, že se i pomocí pana předsedy stává z NSA platforma, na které se můžeme bavit o parasportu a jeho specifikách. Vrcholový parasport je dnes profesionální sport,“ řekl.

Všichni lídři českého sportu dnes společně navštíví i slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku.