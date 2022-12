Gratulace Ledecké. Tady je ale pár argumentů pro Procházku či Pastrňáka

Vítězství Ester Ledecké v anketě Sportovec roku? Proč ne, olympijské zlato je obrovským počinem. Adam Nenadál ale v POHLEDU nabízí své argumenty, proč by si za rok 2022 zasloužili vyhrát i Jiří Procházka nebo David Pastrňák. „Sportovec roku je dlouhodobě anketou, která preferuje olympijské hry, tradice a upozaďuje zástupce kolektivních sportů. V tomto ohledu je vítězství Ledecké poctou tradici. Já si dovolím jít proti ní,“ zazní ve videu. Co tedy hovoří pro Procházku – a co pro hokejového démona, který zásadní měrou přispěl k ukončení desetiletého českého čekání na medaili z mistrovství světa?