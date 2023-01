Třetí na světě! Florbalistky Ostravy přivezly senzační bronz z Ligy mistryň

Florbalistky FBC ČPP Bystroň Group Ostrava si připsaly historický úspěch. Po premiérovém extraligovém titulu z uplynulé sezony získaly medaili i v Lize mistryň. Ve finském městě Lempälää vybojovaly bronz. „Pro všechny to byla nesmírná zkušenost a dovolím si tvrdit, že i zážitek do konce života,“ glosovala útočnice Paulina Hudáková. „Zahrály jsme si s TOP týmy na světě, můžeme z toho čerpat do zbytku sezony.“