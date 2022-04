Správná svině? Tahle role mi sedí, pochvaluje si florbalová mažoretka

Když před třemi lety přestupovala z Opavy do florbalového klubu FBC Ostrava, jedna ze spoluhráček jí prorokovala, že do půl roku bude zpátky doma. „S takovou hrou, jakou hraješ, nemáš v extralize šanci,“ slyšela tehdy sedmnáctiletá útočnice Nikola Chalupová. Se zlatou medailí na krku si teď bývalá mažoretka a fotbalistka užívá mistrovské oslavy.

Pravda je, že Chalupová překvapila. I trenéra. „Kdyby mi před třemi lety někdo řekl, že bude hrát v Superfinále naši první lajnu, smál bych se,“ říká o rodačce z Otic s odstupem trenér Jakub Robenek z FBC Ostrava. „Na začátku to u ní bylo hlavně o kondici. Teď už patří mezi rychlé hráčky, proti kterým fakt nechcete hrát. Je taková správná svině. V dobrém slova smyslu. Nemá padesát bodů, ale její role je důležitá. Během zápasů je na ni x faulů a ne náhodou z toho v semifinále s Vítkovicemi byla i červená karta.“

Správná svině? Chalupová se pousměje. „Jo, poslouchá se mi to dobře, ta role mi sedí,“ říká florbalistka, na které se v semifinále vykartovala vítkovická útočnice Dominika Buczeková. V šarvátce u střídaček ji chytila zezadu za cop a tahala pryč. Od disciplinární komise pak dostala šestnáctidenní distanc. „Mám ráda, když se můžu v zápase za někoho postavit, trochu to na ploše vyhrotit. Užívám si to. A na vlasy používám kolagen, takže cop drží,“ dodala Chalupová s úsměvem.

V ostravském klubu jí říkají Čelzí. Přezdívku si přinesla už z Opavy, důvod je prozaický. „Když jsem s florbalem v Opavě začínala, měla jsem na sobě všechny věci s logem fotbalového klubu Chlesea,“ líčí Chalupová. „Nikdo neznal mé jméno, tak volali Čelzí, Čelzí... A už mi to zůstalo.“

Fanynkou londýnského klubu, ve kterém udělal parádní kariéru brankář Petr Čech, je Chalupová dodnes. Fotbal má ráda, chvíli ho za Otice jako malá s klukama i hrávala. Ještě před tím byla mažoretkou. „Byla jsem s mažoretkami i na mistrovství světa, dokonce jsme tam vyhrály, jsem mistryně světa v mažoretkách,“ usmívá se Chalupová. „Ale tenhle florbalový titul si teď užívám víc. Je za ním daleko víc dřiny. Mažoretky byly fajn, ale nebylo ono, bylo to málo kontaktní. Florbal mi v tomto otevřel úplně jiné dveře.“

V Superfinále proti Chodovu (4:2) trefila Chalupová několik tyček. V play off si z deseti zápasů připsala 2 body (2+0). V O2 Areně jí fandilo i několik bývalých spoluhráče z Opavy. „Gratulovaly mi, popřály. Byl tam i opavský trenér, bylo to fajn,“ dodává studentka vyšší odborné školy podnikání a hotelnictví v Opavě. Další cíle a ambice? „Blázníte!? Já ještě nevstřebala titul, pořád slavíme. Opravdu si florbalové zlato užíváme.“