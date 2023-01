Konecny, Ledecká i obří talent. Hvězdy, kterým v žilách koluje česká krev

Špičkoví sportovci, kteří by mohli reprezentovat i Česko • FOTO: koláž iSport.cz Znáte to, tatínek z Nigérie, maminka z Kolumbie, děda Mozambičan narozený v Portugalsku a babička Maďarka jako poleno? Takhle nějak si mohli připadat někteří fotbaloví fanoušci svých zemí na nedávném MS v Kataru. Fotbal je obecně příkladem toho, že národnostní škatulata jsou v dnešní době stále běžnější jev. Také Česká republika se může pyšnit několika profesionálními sportovci, kteří by z jistých důvodů mohli reprezentovat Česko, ale oni si vybrali jinou cestu.

Travis KONECNY (KANADA - lední hokej) Jeho bratrancem je například útočník Vancouveru Bo Horvat a už sedmou sezonu brázdí kluziště v NHL věrný dresu Philadelphie. Letos se však stává panem nepostradatelným. Flyers prožívají turbulentní sezonu, ale Travis Konecny dělá, co může. Je nejproduktivnějším hráčem týmu, když ve 38 zápasech zaznamenal 46 kanadských bodů (24+22). Zároveň reprezentoval Kanadu na MS 2017. Určitě si řeknete, že takový útočník by se národnímu týmu hodil, ale Konecny se narodil v Londýně, tedy v tom kanadském. České kořeny má v rodokmenu z otcovy strany. Dokonce údajně zná několik českých frází, které ho naučil dědeček. I když Konecny vyrostl jen do výšky 178 cm, patří k hráčům, kteří v NHL ukazují, že nižší vzrůst nemusí být hendikep. „Hlavní pro nás je jeho lví srdce. Když máte charakter jako Travis, jdou fyzické proporce stranou,“ prohlásil o Konecnym někdejší generální manažer Philadelphie Ron Hextall. Zejména zmínka o hráčově lvím srdci je docela trefná vzhledem k jeho českým kořenům, co říkáte? Poprvé se v Česku ukázal už před devíti lety, kdy osmnáctku Kanady dovedl k prvenství jako kapitán na Memoriálu Ivana Hlinky. Dnes je turnaj známý spíše jako Hlinka Gretzky Cup. Travis Konecny v akci • Foto ČTK / AP / Derik Hamilton

Katie LEDECKÁ (USA - plavání) Jakoby snad příjmení Ledecká mělo ve sportu předplacený úspěch. Ester Ledecká naštěstí nadále reprezentuje Česko, to Katie Ledecká rozráží vodní hladinu pod hlavičkou Spojených států amerických. A že jí to jde! 10 olympijských medailí, z toho 7 zlatých a na MS dalších celkem 22 cenných kovů, z toho 19 nejcennějších. Tohle je prostě Michael Phelps světového plavání v sukni. Nutno dodat, že sama Katie vazby na Česko už nemá tak výrazné, i když s Ester Ledeckou je možná příbuzenský svazek skutečně pojí přes prapradědečka plavkyně, což ale dosud nikdy nebylo potvrzeno. Dědeček Katie Jaromír Ledecký odešel roku 1947 do New Yorku jako student, babička Berta byla česko-židovského původu. Známý je příběh, jak před lety vzala svou vnučku do Prahy ke hrobům příbuzných, kteří byli zabiti během holocaustu. Pokračovatelem jasně česky znějícího příjmení je tatínek David. Katie se narodila ve Washingtonu a plavecké geny zdědila po své matce Mary Gen, která se věnovala tomuto sportu na univerzitě. Dcera to dotáhla přece jen o poznání dál. A aby toho sportu v rodině nebylo málo, Jonathan Ledecky, tedy strýc Katie, je spolumajitelem klubu New Yor Islanders hrající hokejovou NHL. Plavecká šampionka a pětinásobná zlatá olympijská medailistka Katie Ledecky • Foto Profimedia.cz

Matěj ŠVANCER (RAKOUSKO - freestyle lyžování) Věčná škoda. Tohoto osmnáctiletého rodáka z Prahy už neuvidíme sbírat mezinárodní vavříny pod českou vlajkou. Přitom je dvojnásobným juniorským mistrem světa ve slopestyle a Big Air, tedy dvou disciplínách freestyle lyžování, které se těší čím dál větší popularitě. Jenže dneska už Švancer může přidávat tituly a úspěchy na rakouské konto. „Dělali jsme vše, aby v Česku vydržel do olympiády v Pekingu, ale tohle je Matějovo rozhodnutí, a to jsme respektovali a nechtěli mu bránit,“ řekl před téměř dvěma lety předseda Svazu lyžařů České republiky Lukáš Heřmanský. V první řadě kdekoho napadne, že důvodem byly finance, ale fakt je ten, že Švancer odmalička vyrůstal pod Alpami, kde navštěvoval i sportovní gymnázium, které mu vycházelo vstříc jeho sportovní kariéře. Doma se zkrátka cítí v Rakousku. A co na to sám Švancer? Nedávno jen suše poznamenal, že v Česku stál na lyžích asi čtyřikrát v životě, vůbec to u nás už nezná a nemá tady ani žádné kamarády. Juniorský mistr světa Matěj Švancer • Foto profimedia.cz

Petr CORNELIE (FRANCIE - basketbal) Evropský klubový basketbal přitáhl oči mnoha českých fanoušků, protože se v dresu Barcelony potkávají Tomáš Satoranský a Jan Veselý, málokdo už ale ví, že česká stopa se najde také u největšího rivala Barcy. V Realu Madrid hraje jistý Petr Cornelie narozený v Calais. Po tatínkovi Francouz, ale česká krev mu v žilách koluje z matčiny strany. Maminkou 211 cm vysokého pivota je totiž bývalá česká basketbalistka Pavla Sigmundová, a jelikož se hře pod bezednými koši věnoval i otec, dráha Petra byla předurčená. V roce 2016 byl dokonce tento milovník mustangů draftován do NBA. Z 53. místa na něj ukázali zástupci Denveru. V zámoří se ale nikdy pořádně neprosadil a zastavil se na jedenácti startech v nejslavnější lize světa, proto přestoupil do Realu Madrid, kde s nenaplněným potenciálem pivotů umějí pracovat. V hlavním městě Španělska působí teprve od července loňského roku. Basketbalista Realu Madrid Petr Cornelie • Foto koláž iSport.cz

Martin FAMĚRA (ŠPANELSKO - vodní pólo) Vodní pólo je v Česku zhruba tolik sledovaný sport jako velbloudí dostihy, přesto Česká republika vyslala do světa jednoho špičkového vodního pólistu. Rodák z Vimperka Martin Faměra je Čech jako poleno, který se Strakonicemi slavil několik českých titulů, pak ale jeho umu začal být český bazén malý a po právu mu náleží přídomek prvního Čecha, který hraje vodní pólo na profesionální úrovni. Faměra přitom v roce 2016 reprezentoval Slovensko, které jej „naverbovalo“ pro evropský šampionát jako svou hvězdu. Faměra nezklamal a stal se nejlepším střelcem Slováků na turnaji. Poté se přes francouzskou a německou ligu dostal do Španělska. Hraje v celku Club Natació Atlètic-Barceloneta a zároveň to dotáhl až do španělského národního týmu a stal se například mistrem světa 2022. Na olympiádě v Tokiu byl Faměra rovněž členem španělského celku a dokráčel k nepopulární bramborové medaili. Faměrovi je 34 let a stále platí za jednoho z nejlepších obránců ve Španělsku. Za sebou má angažmá na Slovensku, ve Francii, v Německu a Španělsku • Foto Instagram @martinfamera