Valachová: Skandální Pelta. Vyostřený soud v osobní rovině trval devět hodin

Lehce vyostřené to začalo být, když prostor ke svým otázkám na Kateřinu Valachovou, někdejší ministryni školství, mládeže a tělovýchovy, dostali obhájci. V závěru se ke slovu dostali i obžalovaní a na emoce se dalo sáhnout.

Nejvíce osobní bylo jednání v okamžiku, kdy se řešil osobní vztah obžalované Simony Kratochvílové, náměstkyně na ministerstvo, a její tehdejší nadřízené Kateřiny Valachové. Je to sice bulvární téma, ale pro obžalované důležité. I proto, že se na něm snaží doložit, že někdejší ministryně u soudu neříká pravdu, což se může týkat i zásadních bodů obžaloby.

Vykopla to Valachová popisem nástupu své podřízené. „Někteří náměstci mě varovali a měla jsem je možná uposlechnout. Opravdu s jejím jmenováním nesouhlasil předseda vlády (Bohuslav Sobotka). Neměli jsme ale žádné indicie, že paní Kratochvílová je člověk, který by se mohl stát nedůvěryhodným.“

A ohradila se vůči tomu, že měla mít s Kratochvílovou nadstandardní vztah. „Moje vztahy s ní nebyly o nic osobnější než s náměstkyní pro legislativu nebo s náměstkem pro evropské fondy,“ prohlásila. Jiný než pracovní vztah popřela a postěžovala si, že poznámky o jejich více než přátelském vztahu v předchozím slyšení nevyvrátila ani sama Kratochvílová. „Neměla sílu se k těmto věcem postavit, takzvaná přítelkyně Kratochvílová,“ podotkla Valachová s tím, že bydlení ve vládním domě jí umožnila z empatie. Průběžně ji prý žádala, aby si hledala vlastní bydlení, což se prý nedělo. „Nemohla jsem se jí zbavit,“ prohlásila zvýšeným hlasem.

V tu chvíli Kratochvílová vytřeštila oči, otevřela ústa.

Věc měla pokračování později. Ve svém závěrečném slovu to odšpuntoval Miroslav Pelta. „Řekl jsem si, že nezabloudím do těch tenkých vod, ale… Byl jsem blízko paní náměstkyně i paní ministryně. Já vím nejlíp ze všech lidí kromě těch dvou, kdo měl s kým jaký vztah. Šokuje mě, že dělá, že jí nezná. Na olympiádě spolu chtěly bydlet na pokoji,“ řekl a pověděl cosi o zhrzené lásce…

Což velmi rozčílilo Valachovou. „Ta vyjádření pokládám za osobní. Použil spojení zhrzená láska. Pokládám za naprosto skandální, že se opovažuje toto tvrdit. Jsem heterosexuální, mám dvě malé děti a manžela.“

K tomu Kratochvílová dopověděla, o co jí primárně jde. „Netvrdím, že jsme měly vztah, ale byly jsme kamarádky. A ona to celou dobu popírá.“

Zločinné spolčení, řekla Valachová

To bylo finále, které však mělo své silné semifinále. V jistou chvíli totiž Valachová prohlásila, že se cítila všemi obžalovanými zastrašována, a to už v době, kdy kauza ještě nevypukla. Obžalovaní se pak jeden po druhém dotazovali, zda právě z jejich strany mělo dojít k zastrašování.

Třeba Pelta se zeptal. „Mám to brát tak, že jste se mnou chodila na večeře, a přesto jste se mě bála?“ Valachová, byť ve složitých souvětích, jednomu po druhém potvrdila, že zrovna je na mysli neměla.

Vyjma Simony Kratochvílové.

„Paní náměstkyně mě opakovaně zastrašovala, co se týká třeba programu inkluze.“ Tomu Kratochvílová nerozuměla. „Inkluze? Já byla přece náměstkyně pro sport,“ namítala. Odpověď Valachové: „Spojovala to s tím, že se tohle sportovnímu prostředí nelíbí. Naznačovala mi, že součástí jednoho mediálního domu je pan Křetínský, velký přítel pana Pelty. Cítila jsem se zastrašována ze strany sportovního prostředí,“ vysvětlila to Valachová.

Výše zmíněné zabralo v součtu hodinu, možná dvě. Většinu času se řešila role ministryně při rozhodování o dotačních programech. Valachová se snažila sdělit, že ona z pozice ministryně dodala jasný rámec při rozdělování dotací. Ten se však prý za jejími zády a bez jejího vědomí nedodržoval.

Vinu za to dala obžalovaným, především právě své tehdejší náměstkyni Simoně Kratochvílové. „Zločinné spolčení,“ řekla dokonce médiím v přestávce mezi dvěma jednacími bloky.

Obhájci a obžalovaní rozporovali výrok Valachové, že na ministerstvu byly nastavené podmínky k transparentnímu rozhodování o dotacích. Předkládali důkazy, že mantinely fakticky neexistovaly. A rovněž naznačovali, že Valachová preferovala žádosti hejtmanů patřících k sociální demokracii, tedy straně, jejíž byla ministryně členkou.

Kateřina Valachová v jiné souvislosti prohlásila, že ti, co neuspěli při žádosti o dotaci z formálního hlediska, byli o svém nezdaru ihned zpraveni. Tedy ještě v průběhu dotačního řízení. „To je pro mě novinka,“ reagovala soudkyně Lenka Cihlářová. To proto, že až dosud se mělo za to, že v rámci transparentnosti jsou takové informace neveřejné.

„Můžeme konstatovat, že výpověď paní Valachové se rozchází s řadou listinných důkazů a výpovědí svědků,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu a jeden z obžalovaných.

Soud pokračuje v pátek dalšími výslechy. Rozsudek? Možná do června.