Přestupová bomba! Polanský se z Německa vrací do české extraligy

Tomáš Polanský se z Německa vrací do české extraligy. Od nadcházející sezony bude hrát za Havířov • Jaroslav Odstrčilík/ČAST

Přestupová bomba v českém stolním tenisu. Po necelých sedmi letech se do extraligy z Německa vrací aktuální reprezentační jednička – Tomáš Polanský. V současnosti 94. hráč světového žebříčku, mistr Evropy do 21 let ve dvouhře, německý šampion se Saarbrückenem a stříbrný z Ligy mistrů bude v nadcházející sezoně hrát za SKST TESLA Batteries Havířov. Na stejném místě se o víkendu pokusí zabojovat o mistrovský titul. Šampionát začíná v Národním tréninkovém centru v pátek kvalifikacemi.