Bek Liberce Pourzitidis: Požáry nejsou náhoda. Peklo zažila i hvězda NBA

Hasiči v Řecku už déle než týden bojují s rozsáhlými požáry, které pustoší oblíbené turistické destinace. Ačkoliv se oheň už podařilo dostat pod kontrolu, nebezpečí dalšího šíření dále trvá. Na vině je sucho a vysoké teploty.

Situaci v Řecku bedlivě sleduje také reprezentační kouč českých volejbalistek Jannis Athanasopulos. On sám se od zuřícího živlu aktuálně nachází téměř dva tisíce kilometrů daleko. Tyto dny tráví s národním týmem v Táboře, kde se ženy připravují na srpnové mistrovství Evropy.

„S rodinou jsem v kontaktu každý den. Všichni jsou naštěstí v pořádku a zdraví. Uvědomujeme si závažnost situace a velmi nás to jako Řeky znepokojuje,“ říká rodák z Atén.

V Řecku nejsou velké lesní požáry ničím výjimečným. Vznikají takřka každý rok. Podle reprezentačního kouče by se tak místní orgány měly na podobné situace lépe připravit. „Každý rok je to podobné, obzvlášť když je velké horko jako nyní. Mám pocit, že by vláda měla více investovat do způsobů, jak se živlem bojovat – více hasicích letadel, více hasičů, úklid lesa a podobně,“ míní řecký trenér.

Také obránce libereckého Slovanu Marios Pourzitidis má k Řecku silný vztah. Ačkoliv má české předky, on sám se narodil a vyrůstal v Soluni. „Pocházím z Řecka, kde jsem chodil i do školy. Rodiče mě ale odmala učili česky. Mamka i taťka se totiž v Česku narodili,“ vysvětluje hráč Liberce.

„To, co se tam teď děje, je smutné. Na druhou stranu skoro každé léto někde v Řecku hoří. Podle mě to není náhoda a jsem přesvědčený, že některé z požárů zakládají lidé i úmyslně,“ tvrdí rodák ze Soluně. „Vždycky, když jsem v kontaktu s rodinou, ptám se, jestli je u nich všechno v pořádku. Rodiče naštěstí nežijí v blízkosti žádného požáru a díkybohu jim tak nic nehrozí.“

Ohnivé peklo zažila i hvězda NBA

V posledních dnech vypuklo v Řecku 667 požárů, což je více než 60 za den. Patrně nejvíce zasáhl oheň turisticky oblíbený ostrov Rhodos. Na místě byl vyhlášený stav nouze a evakuovány byly tisíce osob. Mezi nimi i hráč NBA Filip Petrušev s partnerkou. Dvojice před ohněm prchala dlouhých 10 kilometrů.

„Po 10 kilometrech jsme si mysleli, že jsme od ohně už dost daleko. Po chvilce nás ale stejně začal dusit hustý kouř. Byli jsme úplně opuštění, museli jsme se postarat sami o sebe,“ popsala na Instagramu partnerka pivota Philadelphie, Tiana Šumakovićová.

„Pak jsme se dostali do nějakého hotelu, kde jsme měli být v bezpečí a počkat, až nás někdo vyzvedne. Nikdo pro nás ale nepřijel. Oheň se navíc dostal tak blízko, že jsme museli opět utéct,“ líčila.

„Pokračovali jsme pěšky a do toho vypadla elektřina. Vůbec jsme nevěděli, kam jít, takže jsme šli prostě jen co nejdál od ohně. Po čtyřech hodinách chůze nás nabrala nějaká dodávka, pak jsme šli znovu pěšky. Nakonec se nám čirou náhodou podařilo najít autobus. Evakuováno bylo přes 20 tisíc lidí,“ zakončila.

Aktuálně je situace na Rhodosu nejpozitivnější za poslední dny. Hasiči zaznamenali několik nových vzplanutí, všechny ohně jsou ale pod kontrolou, uvedla řecká agentura AMNA.