Sporty, co se nevešly do prioritní třicítky: MS v ohrožení i obavy ze smrti

Dlouho se po tom volalo, ale když NSA přišla s prvním návrhem skupiny třiceti prioritních sportů, pro ty mimo výběr je to rána. „Doufáme, že to s sebou neponese omezení dotací, které nám byly přidělovány v posledních letech. To by pro nás byla smrt,“ říká Roman Šuster, sportovní ředitel ragbyové unie. Krasobruslařům zase situace zkomplikuje přípravy mistrovství světa v roce 2026.

Kdysi slavný sport Jozefa Sabovčíka, Petra Barny či páru Kovaříková – Novotný je právě na vzestupu. Krasobruslení na jaře slavilo titul juniorských mistrů světa pro taneční pár sourozenců Kateřiny a Daniela Mrázkových a v hnutí se rozeběhly přípravy světového šampionátu, který se má v pražské O2 areně konat v březnu 2026. Mezi třicítku prioritních sportů podle NSA se ale tradiční sport nevešel.

„Je to období, kdy nám to nehraje do karet, protože jsme začali usilovně na různých úrovních organizovat mistrovství světa,“ reagoval Stanislav Žídek, předseda svazu krasobruslení. „Nezlobím se, ale jsem smutný. Přišlo to v období, kdy jsme se rozjížděli. Bude trvat, než to rozdýcháme a ujasníme si, jakými kroky jít dál. Kritéria nám momentálně nenahrávají, nedá se nic dělat.“

Peněz ze státního rozpočtu na podporu sportu ve srovnání se světem není mnoho a v českém sportovním prostředí i mezi politiky byla dlouho poptávka po tom, aby se některé sporty upřednostnily a aspoň ty tak dostaly lepší podmínky. Rada NSA rozhodovala podle algoritmu, který stojí na čtyřech kritériích. Svazům se počítají třeba výsledky na vrcholných akcích nebo pořádání velkých podniků.

„Nepadli jsme v hodnoceném období do úrodné půdy. Před šesti lety jsme pořádali mistrovství Evropy, ale o rok do toho nespadáme. Na olympiádě jsme byli v týmovém závodě osmí. Nebyli jsme v polovině startovního pole, ale to nemůžeme, když do závodu postupovalo jen deset týmů,“ líčí Žídek, který s organizací MS dál počítá. „Doufám, že to rozdýcháme. Předpokládám, že bychom od vlády obdrželi doporučení a schválení. Budeme se mít co otáčet, ale věřím, že to zvládneme.“

Mimo zůstalo taky ragby, kterému v posledních letech roste počet mládeže a po letošním mistrovství světa ve Francii se předpokládá další boom.

Boxerská asociace doplatila mimo jiné na to, že od roku 1990 nepořádala žádnou významnou akci a že v posledních letech nesbírala dobré výsledky. „Nyní se situace obrací k lepšímu. Členská základna dosáhla přibližně osmi tisíc, takže se za poslední dva roky takřka zdvojnásobila. Bohužel jsme zařazení do výběru NSA nestihli,“ posteskl si šéf asociace Marek Šimák.

Mimo hru zůstal i curling, který si v Česku získal popularitu díky účasti páru manželů Paulových na olympiádě v Pekingu. „Subjektivně mi přijde, že jsou v seznamu sporty méně zajímavé než ten náš,“ reagoval předseda svazu David Šik.

Ani triatlonistů nejsou spokojení a obávají se budoucnosti. „Pro nás to představuje nejistotu, protože řada projektů je již připravena. Bližší informace se dozvíme až v momentě, kdy budou vypsány dotační výzvy na rok 2024. Vzhledem k masové popularitě triatlonu a jeho přínosu pro zdravý životní styl jsme přesvědčeni, že náš svaz ke skupině prioritizovaných sportů patří,“ uvedl předseda České triatlonové asociace Antonín Bauer.