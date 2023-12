Sportovní nebe 2023: Česko oplakalo odchod rebelů, fotbal přišel o legendu

Video se připravuje ... Do sportovního nebe v letošním roce odešla jedna z prvních českých hvězd NHL Petr Klíma i slavný šampion a vsetínská ikona Roman Čechmánek. Na podzim zemřel legendární anglický fotbalista Bobby Charlton, dostihové fanoušky rozesmutnila zpráva o úmrtí nejúspěšnějšího českého žokeje Filipa Minaříka. Světovou cyklistiku zasáhla tragédie švýcarského talentu Gina Mädera.

Fotbalový Clint Eastwood Kdyby se hledal fotbalový Clint Eastwood, byl by jím František Cipro. Legenda Slavie odešla po těžké nemoci začátkem února, ale s rakovinou tlustého střeva bojovala několik let. Právě on vrátil „sešívaným“ v roce 1996 téměř po půl století titul. V téže sezoně dovedl Slavii do semifinále Poháru UEFA. Tento rok už mu nikdo v kariéře neodpáral. „S hráči jednal na rovinu. Byl jako jeden z nás, akorát starší. Fotbal a život kolem něj miloval,“ zavzpomínal v únoru bývalý svěřenec Luděk Zelenka. Cipro opakovaně trénoval také v Rakousku, ale jeho jméno bylo, je a bude vždy neodmyslitelně spjato se Slavií. Nejen kvůli zmíněnému úspěchu, ale dlouhé roky za ni kopal i jako hráč. Však také Slavia poctivě památku své ikony uctila před zápasem se Zbrojovkou, kterou tehdy vedl Richard Dostálek, jenž hrál pod Ciprem ve Slavii. „Měl neskutečně lidský přístup. Uměl si udělat srandu. Určitý nadhled jsem si od něj vzal i do trenérského řemesla,“ prohlásil někdejší záložník. Pan Cipro? Charisma z něj vyzařovalo do všech koutů stadionu. Byl výjimečný Video se připravuje ...

Hráč s DNA šampiona V říjnu se do smuteční barvy zahalil nejen Manchester, ale truchlil v podstatě každý fanoušek fotbalové planety. V 86 letech odešel Sir Bobby Charlton, legenda z Old Trafford, kde je rekordmanem v počtu gólů (249), přitom hrál v záloze. S Anglií se stal mistrem světa 1966 a za tentýž rok obdržel Zlatý míč. V posledních letech trpěl demencí a zemřel po pádu v pečovatelském domě. Charlton se ale pocty v roce 1966 vůbec nemusel dočkat, všichni svatí a spoluhráč Harry Gregg při něm stáli v roce 1958, kdy společně přežili leteckou katastrofu v Mnichově. Gregg tehdy vytáhl z hořícího letounu několik spoluhráčů včetně Charltona. Severoirský hrdina zemřel v roce 2020 a Charlton tři a půl roku po něm. „Byl to šampion na hřišti i mimo něj, jenž připravil cestu pro příchod nás všech do United. Odpočívejte v pokoji, sire Bobby,“ pronesl bývalý kapitán klubu a další ikona Gary Neville. Smutečního průvodu Manchesterem se v říjnu účastnily tisíce fanoušků. Bobby Charlton dovedl Manchester United v roce 1968 k vítězství v PMEZ, předchůdce Ligy mistrů • Foto Profimedia.cz

Rocker s hokejkou Když v létě 1985 opustil Petr Klíma v Západním Německu výpravu a uletěl do Detroitu za svým snem, nechal v hotelovém pokoji spoluhráči Petru Rosolovi stručný vzkaz: „Čau, Kozel.“ Byla doba hluboké totality, se svým úmyslem se nikomu z okolí svěřit nemohl. V květnu v pouhých 58 letech emigroval do hokejového nebe, přišlo to tak náhle a nečekaně, že se ani rozloučit nestihl. Klíma hokejově vyrostl v Litvínově a na výsluní vystoupal během vojny v jihlavské Dukle. „Rosol-Kameš-Klíma, zatočíme s nima!“ burácely tribuny. Jejich lajna sypala góly, všichni tři byli nominováni na mistrovství světa v Praze. Těsně před turnajem se však Klíma zranil. Byl talent od boha, vynikající bruslař a střelec. Zároveň srandista a rebel. Žil jako rocková hvězda. Klíma se stal v NHL hvězdou, proklestil cestu dalším. Komunistický režim v jeho rodné zemi se ho snažil vymazat z povědomí. Ven se dostaly spíš zvěsti o malérech, jež ho občas doprovázely. Jedno z jeho životních hesel totiž znělo: „Kdo se ráno nestyděl, ten se večer nebavil.“ V zámořské lize Klíma strávil třináct sezon. Šestkrát překonal v základní části hranici 30 branek, rozhodl taky nejdelší zápas finále Stanley Cupu v historii. Po Detroitu působil ještě v Edmontonu, s nímž v roce 1990 získal Stanley Cup, v Tampě Bay, Los Angeles a Pittsburghu. Číslo 85 na dresu připomínalo letopočet jeho odchodu. Po návratu na rodnou hroudu se věnoval jako trenér a manažer klubu v Kadani, odkud vyšel. Pro deník Sport pravidelně připravoval komentáře k NHL a extralize. Byl vtipný, trefný a pohotový glosátor. „Vždycky mě dokázal rozesmát. Už když mi zavolal, tak jsem se smál. Byl neskutečně nabitý energií a rozdával ji všude, kde mohl,“ popsal olympijský vítěz z Nagana Martin Ručinský. Petr Klíma: Rekordman NHL s číslem 85 na dresu, který by nic neudělal jinak Video se připravuje ...

Fantom hokejové branky Zlato z olympiády v Naganu, tři z mistrovství světa, čtyři sezony v NHL a šest ligových titulů. Ale jednu dobu se živil jako elektrikář. Ve Zlíně ho nechtěli, jeho hvězda se rozzářila ve Vsetíně. Brankář Roman Čechmánek rozbalil neskutečnou jízdu. Stal se pilířem, na němž z druholigového klubu vyrostla mocná dynastie, která na přelomu tisíciletí ovládla český hokej. Fantom v brance pomohl valašskému klubu k pěti titulům, dobyl svět, uspěl v zámoří. Po skončení kariéry podnikal a dostal se do vážných finančních problémů. Zůstal taky u hokeje, naposledy trénoval děti v Uherském Hradišti. V neděli 12. listopadu měl jet na zápas do Kopřivnice, ještě den před tím řešil hokejové věci. Jenže pak nepřišel, nereagoval ani na vzkazy. V pronajatém apartmánu ho našel syn Roman. Čechmánek zemřel ve věku 52 let. „Čeman byl správný kluk, který měl pořádné emoce. Uměl je použít i na ledě, ale hlavně byl vynikající brankář,“ řekl kouč vsetínského týmu Horst Valášek. „Roman a Jirka Dopita byli nosné kameny, na kterých jsme stavěli. Zažil jsem s ním moře úspěchů. Teď už můžou společně s Ivanem Hlinkou stavět nebeskou sestavu,“ hlesl někdejší manažer klubu Petr Husička. Vynikající gólman a taky živel plný vášně. Za svoji vznětlivost schytal plno osobních trestů. V letech 1995 až 1999 ho pětkrát po sobě vyhlásili nejlepším brankářem extraligy, jezdil na šampionáty, jeho nejlepším turnajem bylo zlaté mistrovství světa 2000 v Petrohradě. Ve 29 letech nakročil do NHL, ale navzdory výtečným číslům se superhvězdou nestal a po návratu do Evropy nenavázal na slávu z konce tisíciletí. Loučil se po sezoně 2008/09. Poté se vrhl na podnikání, jenže skončil neslavně. V paměti fanoušků však zůstal šampionem. Hádka s Hadamczikem i slivovice s Dopitou. Jak na Čechmánka vzpomínají redaktoři Sportu? Video se připravuje ...

Tragédie cyklistického talentu Cyklistický svět se v polovině června na chvíli zastavil. Šestadvacetiletý profesionál z týmu Bahrain-Victorious a obrovský talent pelotonu Gino Mäder havaroval při sjezdu na domácím podniku Kolem Švýcarska a lékaři mu už nedokázali pomoci. Tragický moment se odehrál v závěru etapy, když v těžkém a nebezpečném sjezdu cyklista sjel ve vysoké rychlosti ze silnice a spadl do rokle. Lékaři jej našli ve vodě, a protože jezdec nereagoval, museli ho oživovat. Poté byl vrtulníkem přepraven do nemocnice v Churu, kde však zraněním podlehl. „Gino byl nejen skvělý a talentovaný sportovec, ale i úžasný člověk,“ prohlásil Roman Kreuziger, sportovní ředitel týmu. Vyhlášený vrchař Mäder skončil v roce 2020 na španělské Vueltě čtvrtý v klasifikaci do pětadvaceti let a o rok později dokonce bílý dres vyhrál. Před dvěma lety slavil i etapový úspěch na Giru a uspěl i v posledním dějství Kolem Švýcarska, svého osudového závodu. Gino Mäder podlehl v nemocnici zraněním, která utrpěl při pádu do rokle • Foto Profimedia.cz

Oblíbený buldok Jen 18 dní po skonu Františka Cipra odešlo i jedno z jeho slávistických želízek. Martin Pěnička platil za prvotřídního parťáka do kabiny. „Pěna byl zodpovědný pracant, hecíř a taky mluvčí kolektivu,“ vzpomínal kouč Jozef Jarabinský. Největší terno Pěnička zažil v sešívaném dresu právě za Cipra, kdy slavil v roce 1996 titul. Poté se vydal na zahraniční angažmá do Lokerenu, kde se sešel s Romanem Vonáškem, Václavem Budkou a Janem Kollerem. „Byli jsme spolu pomalu víc než s manželkami. Od rána do večera. Dělali jsme i společné výlety s dětmi,“ řekl Vonášek. Pěnička končil v roce 2004 v Děčíně, pak přišlo i krátké trenérské intermezzo, ale postupně dle svých známých na fotbal zanevřel, naopak si jej získal alkohol. Zemřel v 53 letech v jablonecké nemocnici. Příčinou měl být infarkt. Však se také delší dobu hovořilo o tom, že zdraví dává svou životosprávou zabrat. „Šok, byl to skvělý kluk,“ komentoval náhlou ztrátu kamaráda z belgického angažmá Jan Koller. Pěnička? Buldok, který se zakousl a nepustil, vzpomíná Nečas Video se připravuje ...

Nejúspěšnější žokej V české historii nenajdete úspěšnějšího žokeje. Filip Minařík vyhrál v kariéře 1 769 dostihů, byl považován za průkopníka a vzor pro další jezdce. Čtyřnásobného německého šampiona nakonec ve věku 48 let skolily deprese. Začalo to v roce 2020, když si při dostihu v Manheimu způsobil zlomeninu nohy i vážné poranění hlavy, pak strávil skoro měsíc v umělém spánku v nemocnici v Hannoveru. Rodák z Radotína tak musel po těžkém zranění předčasně ukončit kariéru. Letos v září spáchal sebevraždu. „Po pádu ztratil smysl života. Bylo to pro něho asi hodně psychicky těžké. Filip byl nejlepší žokej české historie, velký znalec a turfman, který pro koně žil,“ zavzpomínal na Minaříka Josef Bartoš. Šampion triumfoval 54krát na grupové scéně. Alespoň jednou zvítězil hned na 63 závodištích v jedenácti různých zemích. „Jeho jméno byla velká značka po celém světě,“ upozornil Bartoš. Zemřel dostihový jezdec Filip Minařík • Foto Koláž iSport.cz, Profimedia.cz