Jóga, kola i kruháče před Senátem. Vystrčil: Podpořit sport je normální

„Přirozený pohyb je součástí našeho života, a pokud ho podpoříme i tady v Senátu, tak je to vlastně skoro normální věc,“ řekl ČTK a České televizi předseda Senátu Miloš Vystrčil, který se spolu s dalšími senátory projel na spinningovém kole. „Je potřeba zdůrazňovat, že pohyb patří k našemu životu, že je důležitý a bylo by dobré, abychom si to uvědomili a vedli ke sportu děti.“

Aktivní září je celorepubliková kampaň, kterou pořádá Nadační fond Aktivní Česko. Cílem je rozhýbat republiku, v níž podle statistických údajů převažují lidé s nadváhou. Principálového českého sportu si pochvalovali, že úvodní akci podpořili i politici.

„Je to důležitý signál, že sport berou vážně. Kdyby to brali vážně tím, že podpoří tisíce klubů, které živoří, tisíce škol, kde je třeba sportovišť, tisíce rodin, které nemají na to, aby poslali děti sportovat…“ řekl předseda České unie sportu Miroslav Jansta. Masové sportování potřebujme, bez něj nebude zdravý národ a nebudou ani špičky, které dávají impuls pro mladé lidi.“

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek absolvoval tiskovou konferenci na kole a zvládnul i desetiminutovou lekci spinningu.

„Že by stát, obce i korporátní společnosti měly podporovat pohyb, je nabíledni. Všichni o tom mluví, nikdo tuhle argumentaci nerozporuje, bohužel někdy realita vypadá jinak. Jak ze strany státního rozpočtu, tak i z pohledu podpory prevence zdraví,“ uvedl Šebek.

Jako jeden z možných zdrojů prostředků pro sport vidí část ze 130 miliard korun, které se vydávají na léčbu civilizačních chorob.

„Kdyby se desetina částky, kterou dává stát na léčení chronických chorob jako je obezita nebo diabetes, dala na prevenci pohybových aktivit, byl by to dvojnásobek rozpočtu Národní sportovní agentury,“ upozornil Šebek.

Součástí kampaně je přes 400 akcí. Patří mezi ně dny otevřených dveří ve fitness centrech, zapojí se seriál soutěží Sportuj s námi, Rada seniorů, Sokol nebo Klub českých turistů. Vlastní akce mají i některá města, školy nebo firmy. Kampaň využívá taky Evropský týden sportu, který se za koordinace Českého olympijského výboru chystá na konec září.