Proti tlustému Česku! Kampaň má ambici zasáhnout statisíce lidí. Politici na kolo

Nejmíň medailí z olympijských her za posledních 92 let je jedna věc, Česko má ale daleko závažnější problémy. Podle údajů Státního zdravotního ústavu i Světové zdravotnické organizace WHO přibližně šedesát procent lidí v zemi trápí nadváha.

„Češi jsou obézní, málo se hýbeme. Je nezpochybnitelné, že v Česku aktivní pohyb a sportovní aktivity chybí a Češi by se měli víc hýbat,“ říká Jakub Žák z české kanceláře WHO.

V Česku navíc roste počet obézních dětí, kterých je až čtvrtina.

„Je to vidět, když půjdete na koupaliště nebo se podíváte do tříd. Naše populace je na nejlepší cestě umřít na sezení. Jestli existuje něco, co je elixír života, je to pohyb,“ říká Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness a předsedkyně Nadačního fondu Aktivní Česko.

Ke zlepšení situace má pomoct druhý ročník celonárodní kampaně Aktivní září, která chce veřejnost seznámit s pozitivními přínosy pravidelného pohybu pro fyzické i psychické zdraví a zastřešuje mnoho pohybových aktivit včetně dnů otevřených dveří na sportovištích, sportovní festivaly či workshopy.

Kampaň využívá taky Evropský týden sportu, který se za koordinace Českého olympijského výboru chystá na konec září. Do kampaně se zapojí i školy, firmy nebo města, například Kladno. V rámci evropské kampaně #BEACTIVE DAY budou v Česku koncem září otevřené dny na sto osmdesáti sportovištích.

„Rozhodli jsme se spojit síly, abychom se dotkli každého člověka. Tušíme, že se nám nepodaří otočit kormidlem za jeden rok, minimálně začít jím otáčet je pro nás důležité,“ řekla Havrdová.

Slavnostní start kampaně proběhne 4. září ve Valdštejnské zahradě Senátu, kde budou veřejnosti k dispozici spinningová kola, cvičení pro maminky s dětmi, kurzy tance, jógy či kruhové tréninky.

Během tiskové konference pojede několik senátorů na stacionárním kole, předseda Senátu Miloš Vystrčil poběží na běžeckém pásu.

„Jsme moc rádi, že se senátoři, zaměstnanci Senátu a věříme, že i poslanci do těchto aktivit zapojí, aby dali jejich osobní prioritu tomu, že aby si člověk udržel vysokou kvalitu života, tak se hýbat musí,“ řekla Havrdová. „Kampaň směřuje k tomu, aby lidi začali chodit sportovat. Věřím, že je to akce, která je bude motivovat ke změně životního stylu a k pohybu v průběhu celého roku. Máme ambice zasáhnout statisíce lidí.“