Nejmladší mistr světa v šachu. Výhra s černými figurami, pláč a 60 milionů

Gukeš překonal rekord legendárního Garryho Kasparova, který v roce 1985 poprvé usedl na šachový trůn ve 22 letech. Zároveň je 18. všeobecně uznávaným a druhým indickým mistrem světa. Mezi lety 2007 až 2013 vládl Višvánáthán Ánand.

„V roce 2013 v Čennaí jsem byl jako malý kluk v hledišti, když Višvánáthán Ánand prohrál s Magnusem Carlsenem. Tehdy jsem si říkal, že chci jednou vrátit titul do Indie. Dnes se mi to podařilo, je to nejlepší okamžik mého života,“ řekl na tiskové konferenci Gukeš, který si z celkového prize money 2,5 milionu dolarů (60 milionů korun) odnesl odměnu ve výši 1,3 milionu dolarů.

Poražený měl psychické problémy

V dnešní partii se dlouho schylovalo k nerozhodnému výsledku a pátečnímu tie-breaku v rapid, případné bleskovém šachu. Gukeš při přechodu do koncovky získal pěšce, pozice na šachovnici ale zůstávala remízová. Ting Li-žen se však dostal do časové tísně a ve snaze zrychlit udělal v 55. tahu hrubou chybu. O tři tahy později se vzdal a jeho indický sok se dojetím rozplakal.

„Když jsem si uvědomil svou chybu, byl to pro mě šok. Musím ale uznat, že výsledek zápasu je zasloužený. Nemám si co vyčítat, hrál jsem nejlepší šachy za poslední rok,“ uvedl Ting Li-žen.

Dvaatřicetiletý Číňan se po loňském triumfu v zápase s Rusem Janem Něpomňaščim na několik měsíců odmlčel a potýkal se i s psychickými problémy. Do zápasu šel jako nejníže postavený mistr světa na žebříčku v historii, a to až z 23. místa. Světová pětka Gukeš byl považován za velkého favorita.

„Ting Li-žen je jedním z nejlepších šachistů posledních let a nebylo příjemné sledovat, jak se trápil. Přesto se nikdy nevzdal. Byl pod obrovským tlakem, i tak z toho byl skvělý zápas, za což mu chci upřímně poděkovat. Ukázal, že je opravdovým šampionem. Bez ohledu na to, kdo z nás vyhrál,“ ocenil čerstvý mistr světa.

Gukeš završil úspěšný rok. V dubnu překvapivě ovládl Turnaj kandidátů a v září dovedl Indii k historicky druhému zlatu na šachové olympiádě.

Tradice zápasu o mistra světa v klasickém šachu sahá do roku 1886. Všeobecně uznávaných šampionů je nyní 18, byť jeden z titulů mistra světa dosud získalo už 22 hráčů. V roce 1993 totiž založil Kasparov po vleklých sporech s FIDE šachovou organizaci PCA, která začala vyhlašovat vlastního šampiona.

V roce 2006 se souboje o titul opět sjednotily. Dlouholetá světová jednička Carlsen se obhajoby titulu loni vzdal, protože při současném formátu necítí motivaci hrát zápasy o mistra světa.