Sportovní počin roku 2024: kordisté, Djokovič, Duplantis i fantom cyklista

Video se připravuje ... Rok 2024 nabídl opravdu hodně zajímavých sportovních počinů, proto je nesmírně těžké vybrat jen jeden. I když to dalo zabrat a odpovědi se nerodily snadno a rychle, redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz se přesto odhodlali a vybral ten „svůj“ NEJ. Souhlasíte, nebo byste vybrali něco jiného?

Martin Hašek (redaktor deníku Sport) „Legendární nizozemská běžkyně Sifan Hassanová s etiopskými kořeny na olympijských hrách v Paříži navázala na slavný medailový kousek Emila Zátopka z OH 1952 v Helsinkách. Na dráze nejdřív získala bronzové medaile v závodech na 5000 a 10 000 metrů a pak za vrcholně dramatických podmínek vyhrála maraton. Do cíle před Invalidovnou běžela tělo na tělo s tehdejší světovou rekordmankou Tigst Assefaovou, ustála tvrdý kontakt a doběhla si pro zlato. Assefaová od té doby už o rekord přišla, v říjnu v Chicagu se Ruth Chepngetichová stala první ženou, která (o čtyři sekundy) překonala hranici dvou hodin a deseti minut.“

Lukáš Tomek (šéfredaktor deníku Sport) „Co se týká největšího sportovního výkonu tohoto roku, to jsem se nemohl rozhodnout a nakonec teda bych tu cenu udělil dvěma sportovcům. Prvním je švédský tyčkař Armand Duplantis, který opakovaně překonával světový rekord ve skoku o tyči, a skutečně to byla neuvěřitelná jízda. A tím druhým zvolím Novaka Djokoviče, jenž na olympiádě v Paříži získal to poslední velké vítězství, jemuž mu chybělo. Úchvatné finále s Carlosem Alcarazem bylo pro mě nejdojemnější chvílí tohoto roku.“

Jakub Plaskura (redaktor deníku Sport) „Zůstanu v českém prostředí a jednoznačně řeknu bronz našich kordistů na olympiádě v Paříži. Mám k tomu osobní příběh, protože jsme v ten den měli zrovna rodinnou grilovačku. Jen jsem projížděl výsledky a říkám, ty jo, Češi jsou v semifinále kordu, to je fakt hustý. Pak jsme zjistili, že je čeká boj o bronz s domácími Francouzi. To je škoda, z toho budou brambory, pomysleli jsme si. A nakonec vyšla bronzová medaile, kterou nikdo nečekal a myslím si, že ji oceníme až třeba po deseti, dvaceti letech a bude se říkat: jo, to tenkrát v roce 2024 v Paříži kordisti získali bronz, to byla pecka.“

Miroslav Mazal (editor deníku Sport) „Zůstanu také u pařížské olympiády a ocením výkon Novaka Djokoviče, srbského tenisty a veterána, jehož už odborníci kolikrát pohřbívali, nevěřili, že ještě něco dokáže, přičemž on se takto zmobilizoval a vlastně vybojoval poslední medaili, která mu dosud chyběla ve sbírce, když ve finále úplně suverénně porazil Carlose Alcaraze.“

Pavel Baláž (sociální sítě iSport.cz) „Zvolím český počin družstva kordistů, které získalo bronzovou medaili na OH v Paříži. Během našeho zpravodajství z Francie jsme to výjimečně nesledovali přímo na místě. Na kordistech jsem byl jenom na čtvrtfinálovém souboji, pak jsem se přesunul do Českého domu - a euforie v něm i následné oslavy s kordisty přímo v Českém domě byly jedny z největších, co tam za celou dobu proběhly. Tento úspěch nikdo nečekal, takže musím zmínit právě úspěch kordistů.“