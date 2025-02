S otužilci do Guinessovky. Ledové jezero Most přivítá tisíce odvážlivců

Guinnessova kniha rekordů se chystá na ledový zápis z jezera Most. Už v sobotu 1. března se můžete k davům otužilců přidat i vy. „V týmu jsme si dali různé tipy, kolik lidí dorazí, a odhadujeme to mezi 2100 a 2500,“ hlásí proslulý český iceman David Vencl, který je lídrem akce s podporou společnosti UNIQA.

Kolik otužilců pohromadě musí vydržet jednu minutu minimálně po pás, aby vylepšili rekord?

„V roce 2017 se v Polsku zúčastnilo takového rekordu 1799 otužilců. Musí nás tedy ve vodě být alespoň 1800.“

Bavíme se spolu déle než týden před akcí. Máte jistotu, že teplota vody bude pod požadovaných 10 stupňů Celsia? Co když ne?

„Vybrali jsme správné jezero, které je skvělé nejen svým zázemím, dlouhou pláží a dobrým přístupem do vody, ale také tím, že je dostatečně rozlehlé a hluboké. Díky tomu teplota vody tolik nekolísá, a můžeme se spolehnout na data z minulých let. Předpokládáme, že voda bude mít kolem 4,8 stupňů.“

V roce 2021 jste pokořil světový rekord v plavání na jeden nádech pod ledem. Za 95 sekund jste urazil 80 metrů. Jak náročný bude aktuální pokus?

„Abych pravdu řekl, raději bych uplaval pod ledem 100 metrů, než organizoval tento rekord. Příprava na něj je výrazně náročnější.“

Zvládne se zapojit i někdo s minimální nebo dokonce žádnou zkušeností s otužováním?

„Ano, to je častá otázka. Mnoho lidí, kteří problematice otužování nerozumí, si myslí, že to může být hazard se zdravím. Ale není tomu tak. Už první ponor, pokud ho uděláme správně, je zdravý. I úplný začátečník to zvládne. Budeme ale apelovat na opatrnost, aby lidé ve vodě v euforii nezůstávali příliš dlouho.“

Můžete popsat, co se v těle děje po dobu jedné minuty v ledové vodě s teplotou těsně nad nulou?

„Pravidla Guinnessova rekordu jsou velmi mírná – stačí, když ve vodě vydržíme po pás jednu minutu. Ale řeknu vám, jak organismus reaguje, pokud se potopíme celí na dvě minuty. Prvotní šok lze velmi dobře ovládat dechem a uvolněním svalů. Nejprve dojde k prudkému stažení cév a zvýšení krevního tlaku. Srdce začne bít rychleji a tělo přechází do pohotovostního režimu. Postupně se ale dostaví adaptace, dýchání se zpomalí a organismus se začne přizpůsobovat.“

Na co si musí dát otužilci v jezeře Most největší pozor?

„Ponor nebude nijak nebezpečný ani pro začátečníky, ale budeme apelovat, aby lidé nezůstávali ve vodě příliš dlouho. Hlavním rizikem je přeceňování vlastních limitů. Momentálně budeme spíše řešit nebezpečí uklouznutí, protože kvůli velkým mrazům může být na břehu i v jezeře trochu ledu. Doporučujeme proto lidem, aby byli opatrní při vstupu do vody, a případně si vzali neklouzavou obuv.“

Jakých pravidel se striktně držet při návalu paniky nebo strachu?

„Nejlepší je být na takovou situaci připraven a počítat s tím, že může nastat. Otužování je skvělý trénink, protože víme, že se v ledové vodě vystavíme relativně velkému stresu. Klíčové je zklidnit dech a vědomě uvolnit svaly – hlavně hrudník, ramena a trapézy. Pomůže i jednoduchá dechová technika: například 4 vteřiny nádech, 6 vteřin výdech. Pokud si to předem natrénujeme v klidových situacích, snadněji to pak využijeme i ve stresu.“

Freedivingu se věnujete už deset let, co vám to společně s otužováním dalo do života?

„Závodně provozuji freediving, otužování mám jako doplněk, ale v kombinaci jsem vytvořil dva světové rekordy. Díky tomu jsem lépe poznal svůj organismus a reakce těla v extrémních situacích, což mi dalo větší klid. Výrazně se mi rozšířila komfortní zóna – tam, kde by jiní cítili strach nebo nejistotu, já zažívám dobrodružství. Ať už jde o ponory s velkými zvířaty pod hladinou nebo brodění divokými řekami. Nemluvě o zdravotních benefitech a radosti ze života, které mi tento životní styl přináší.“

Co jako instruktor freedivingu a otužování nejčastěji opakujete svým klientům?

„Snažím se jim ukázat, že většina limitů je jen v naší hlavě a tělo toho zvládne mnohem víc, než si myslíme. Strach má velké oči, a často si na něco netroufneme jen kvůli obavám. Zároveň kladu důraz na bezpečnost – klíčové je mít dostatek informací, abychom se mohli správně rozhodnout, co podstoupíme, a jak to uděláme bezpečně.“

Od covidové doby 2020 se stalo otužování v naší zemi velmi populární. Je to tak i nyní, nebo mají Češi i jiné důvody?

„Češi jsou opravdu otužileckým národem a patří mezi nejpočetnější na světě v poměru k populaci. Myslím si, že hlavním důvodem, proč v otužování pokračují, je zdraví a uvědomění, že je to může posunout dál. Existuje mnoho příběhů o tom, jak otužování lidem změnilo život – pomohlo jim překonat fyzické i psychické problémy nebo se zbavit závislostí. A to je skvělé sledovat, zvlášť když víme, že akce jako Guinnessův rekord 1. března na jezeře Most mohou inspirovat další lidi k tomu, aby začali.“

Očima partnera rekordu: Společně překonávat limity

„V UNIQA chceme inspirovat lidi k aktivnímu a zdravému životnímu stylu, proto jsme se rozhodli přinést opravdu speciální výzvu, která spojí rodiny, přátele a komunitu a poskytne jim prostor pro společné trávení času. Ponoření se do ledové vody je symbolem odvahy, odhodlání a schopnosti překonávat své limity – hodnoty, které jsou blízké i nám v UNIQA. Věříme, že zdolávání takových výzev vytváří společné zážitky, na které mohou lidé ještě dlouho vzpomínat.

Otužování nás také učí, že klíčem k úspěchu není jen fyzická odolnost, ale i duševní zdraví, zejména klidná mysl a schopnost přijmout diskomfort jako součást cesty k našemu osobnímu růstu a duševní pohodě. Pro mě osobně to bude první ponor do studené vody. Ale v UNIQA víme, že i těžká rozhodnutí se dělají snadněji společně, proto se na ponor, stejně jako na atmosféru na místě velmi těším. Myslím, že právě atmosféra na břehu jezera a podpora přítomných lidí mi pomůže překonat prvotní odpor.“

Jakub Drobec, ředitel značky, marketingu a komunikace UNIQA

Pravidla pro vytvoření nového rekordu