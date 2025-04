Od plavkyně Seemanové po běžkyni Manuel. Projekt Sazka Champs dává šanci růst a inspirovat

Projekt vznikl v roce 2024 jako odpověď na potřebu dlouhodobé a smysluplné podpory mladých sportovců. Nejde přitom jen o finance nebo nové boty. Sazka staví na komplexní podpoře – od tréninkových podmínek přes mentální zdraví až po popularizaci sportu mezi mladými. A hlavně: nehledá jen medaile. Hledá inspirativní osobnosti.

Třeba jako Lurdes Glorie Manuel. Běžkyně na střední tratě, která svou otevřeností, pokorou a pohledem na svět dokáže oslovit i lidi, kteří jinak ke sportu nemají blízko. Narodila se v Angole, vyrůstala v Česku a sport je pro ni nejen cestou k sebepřekonání, ale i způsobem, jak mluvit o identitě, jinakosti a síle komunity. Ve sportu našla jazyk, kterému rozumí celý svět.

Lurdes Glorie Manuel, jedna z tváří projektu Sazka Champ • Sazka

Laura Záveská je zase jiný příběh. Talentovaná freestyle snowboardistka, která navzdory nízkému věku působí neuvěřitelně vyrovnaně. V soutěžním prostředí působí jako energická bouře – ale mimo něj je zemitá, přemýšlivá a skromná. Když mluví o svých snech, není to jen o výsledcích, ale o tom, jak chce inspirovat další holky, aby se nebály jezdit po svém. Doslova.

A pak Petr Meindlschmid. Atlet, který se specializuje na skok do dálky, sport, který je možná na okraji zájmu, ale o to víc v sobě skrývá tvrdou práci a disciplínu. Petr působí tiše, ale pevně. Jeho přístup k tréninku je systematický, jeho hodnoty jasné. Nehledá zkratky, věří v proces. Možná právě proto se stal jedním z těch, kteří přesně zapadají do filozofie Sazka Champs.

Autentické vzory pro Generaci Z

Všichni tito sportovci dnes tvoří tým, který zdaleka není jen o výkonech. Je to komunita, která si navzájem fandí, motivuje se a posouvá hranice. Sazka Champs není elitní klub, ale živý důkaz toho, že dobrá podpora může změnit směr celého života – a to nejen pro samotné sportovce, ale i pro ty, kdo se jejich příběhem inspirují.

Cílem projektu je totiž i něco víc než jen přímá pomoc. Sazka tímto způsobem oslovuje mladé lidi po celé republice, a to prostřednictvím příběhů, které rezonují. Generace Z často nehledá autority v kostýmcích, ale autentické vzory. A právě to Sazka Champs nabízí – sportovce, kteří nejsou dokonalí, ale upřímní. Kteří zvládají úspěchy i pády. A kteří umí říct nahlas, co je trápí nebo motivuje.

Sazka tímto navazuje na své další aktivity v oblasti sportu – včetně podpory školních sportovních aktivit až po spolupráci s Českým olympijským výborem jako dlouholetý generální partner. Champs jsou ale výjimeční v tom, jak propojují svět vrcholového sportu s běžným životem. A ukazují, že i velký sen může začít malým krokem. První výběh, první trénink, první rozhodnutí zkusit to vážně.

Podpora není jen o tom „dát peníze“. Je to o vytvoření podmínek, důvěry, zázemí a prostoru pro růst. A tohle všechno Sazka Champs nabízí. Není to zkratka k úspěchu – je to poctivě položená cesta, po které se dá jít.

Více o projektu Sazka Champs ZDE>>>