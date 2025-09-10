Chuck Norris dorazí do Prahy! Přesvědčila ho spoluúčast Procházky a Vémoly, líčí promotér
Do Prahy zamíří legenda hollywoodských bijáků a bojových sportů Chuck Norris. Už 22. a 23. listopadu bude hlavním hostem Víkendu s legendou, který pořádá ke svému desetiletému jubileu VDN Promo Petra Větrovského. Velkolepou akcí bude vedle pětaosmdesátileté star provázet hvězdný MMA bijec Karlos Vémola. I díky účasti českého Terminátora a přislíbené návštěvě Jiřího Procházky Norris na mimořádný výjezd do Evropy kývl.
Po Miku Tysonovi, Tysonovi Furym a Jean-Claud Van Dammovi se do Prahy na akci VDN Promo vydá další ikona filmů, Chuck Norris. Společnost promotéra Petra Větrovského akcí Víkend s legendou současně oslaví deset let svého působení, které odstartoval koncert Karla Gotta.
„Bez koncertu Karla Gotta by VDN Promo nikdy nevzniklo. Dalším milníkem je Noc s legendou s Mikem Tysonem, nebýt jej, nikdy by Noc s legendou nebyla, čím je dnes. A třetí milník? Film o Attilu Véghovi. Tím tehdy začala naše filmová cesta,“ vypráví Větrovský.
Ten se teď chystá na další významný krok. Hodinová show nabývá na novém rázu a první Víkend s legendou přivítá v Praze jednoho z nejslavnějších karatistů historie. „Bylo hrozně těžké to domluvit. Je sice nezničitelný bojovník, ale má taky svůj věk, je mu již osmdesát pět let. Do Evropy už prakticky vůbec necestuje. Nakonec na to přistoupil i díky tomu, že jsme mu řekli, že show jako moderátor povede Karlos Vémola, načež se připojí taky Jiří Procházka, kterého před nedávnem Chuck chválil na sociálních sítích,“ líčí Větrovský.
VDN Promo se aktuálně těší velké podpoře a zájmu hollywoodských hvězd, které zrovna pracují v Evropě. Jednou z nich je taky Mel Gibson, jehož manažer sám o zorganizování eventu s produkcí Větrovského vícekrát stál.
Trojice bojovníků Jiří Procházka, Karlos Vémola a Chuck Norris se dá dohromady. Dojde i na trénink? „Program Chucka budeme postupně odhalovat. Nechci vám lhát a říkat, že to není na stole. Zároveň to ani nemůžu úplně potvrdit. Určitě si z toho vyvodíte své,“ směje se Větrovský.
„Že by moje jméno přesvědčilo Chucka Norrise? To nevím, snad to je trochu nadsazené. On bojové sporty miluje, takže asi když si zjistil, že by to moderoval profesionální bojovník, bylo mu to více sympatické,“ povídá Vémola.
Terminátor bude s VDN promo jako moderátor spolupracovat dlouhodobě. „Jsem za tu příležitost moc rád. Dost mi pomáhá, že umím anglicky a jsem při rozhovorech docela pohotový. Lidi to baví a baví to hlavně i mě,“ dodává někdejší král Oktagonu.