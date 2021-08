Jágr bavil na Noci s legendou: Ničitel Chára a strach ve městě hazardu

Jaromír Jágr „Když jsem se narodil, vážil jsem pět kilo, což by měl být snad dodnes rekord v kladenské nemocnici.“ „V ostatních sportech jsem tak dobrý nebyl. Jednou jsme měli na škole basketbalový turnaj a od učitelky jsem se dozvěděl, že budu náhradník. Tak jsem jí řekl: ´Soudružko učitelko, já jako náhradník hrát nebudu.´ Dostal jsem strašně seřváno a nakonec jsem šel.“ „Maturitu jsem si dodělal ve 32 letech. Nebylo to tím, že bych se špatně učil, ale každý rok jsem uvedl, že jsem ve škole v Americe, abych nemusel jít na vojnu. Tak jsem takhle študoval do té doby, než vojnu úplně zrušili.“ „V začátcích jsem tátovi brečel do telefonu s tím, že se chci vrátit. Když ale do Pittsburghu přišel Jirka Hrdina, ohromně mi ve všem pomohl. Moc mu za to děkuji.“ „V Pittsburghu jsem začínal ve čtvrté lajně, kde byli samí rváči. Když jsem jim přihrával krásně na hokejku, tak pak za mnou vždy přišli s tím, ať jim to přihrávám na nohu, že se jim to takhle lépe zpracovává.“ Martin Straka „Podobně jako Jardovi se i mě povedlo minout vojnu. Byl jsem slabý na plíce. Po dvou měsících v Pittsburghu si mě zavolal kouč s tím, že mě pošle na farmu. Jarda byl proti tomu. Přišel za ním a řekl mu, že nikam nejedu, že jsem ještě nedostal šanci. Dokonce řekl, že ho začalo bolet koleno, tak ať jdu hrát místo něj. Nakonec to dopadlo tak, že jsem zůstal.“ Jiří Šlégr „Do Pittsburghu jsem se dostal oklikou. Zřejmě jsem se tam někomu zalíbil... Byly to skvělé časy. Jarda dokonce v kabině prosadil českou hudbu a kluci se i učili česky.“ Jaromír Jágr „Když nám bylo patnáct, šestnáct, podstoupili jsme v nároďáku fyzické testy. U dospělých je normální, že na bench dají normálně 110, 115 kilo. Jirka Šlégr dal v šestnácti na bench 160 kilo.“ „Věděl jsem, že když bude hrát Mario, tak jsem nemohl vyhrát bodování. Byla to mašina. Mario Lemiuex byl nejlepší hokejista na světě. Bez debat.“ Lubomír „Čužák“ Rys „V kabině Penguins bylo vedle Jardy volné místo. Tak jsem si tam dal svojí jmenovku. Lubomíra Ryse nikdo nesundal, dokud byl Jarda v Pittsburghu.“ Jaromír Jágr „Na Rusko nedám dopustit. Cítil jsem se tam jako král. Dokázali ocenit výkony, které jsem tam podával. Možná úplně nejvíc. Averze by měla být k systému, který byl, a ne k lidem.“ „V zámoří nebylo obvyklý, aby se hráč před zápasem modlil. V Rusku je to před velkými zápasy něco zcela běžného. Potkal jsem tam lidi z pravoslavné církve, kteří vás můžou pokřtít hned. Tak jsem se rozhodl. V 28 letech jsem se nechal pokřtít.“ Zbigniew Czendlik „Jaromíre, synu… Takovou show v kostele snad nikdy nezažiju. Možná kdybych do kadidla dával mariánku. Smekám před tebou Jardo.“ Jaromír Jágr „Philadelphie byl obrovský průšvih. Pro fanoušky Pittsburghu jsem absolutně skončil. Nechtěl jsem je naštvat, ale do Flyers jsem šel, protože jsem věřil, že tam budu hrát důstojnou roli, což bylo pro mě nejdůležitější. Myslím, že jsem se rozhodl správně.“ „Kdyby se nenarodil Zdeno Chára, tak jsem snad udělal v NHL 2000 bodů. On se na mě vždycky nejvíc připravoval. Neměl jsem nic, čím bych ho na ledě překvapil.“ Peter Nagy „Jardo, prvních padesát roků kariéry jsou nejhorší, pak už to jde samo.“ Jaromír Jágr „Když už jsem se ve čtyřiceti vracel do NHL, říkal jsem si, aby to mělo nějakou cenu. Chtěl jsem skončit druhý za Gretzkym, protože jeho čísla jsou pořád z úplně jiný planety.“ „U mě je jediný problém, že se na hokej už nemůžu soustředit stoprocentně. Kdyby věci dobře dopadly, mohu to v klidu hrát do 55, ale chtěl jsem říct do 60. Každý umí dát gól do 49. Připravuji se tedy na to, abych měl nejlepší formu v padesáti letech.“ „Z premiéry v reprezentačním dresu si pamatuji jen, že proti nám byl na ledě i Tim Hunter. Rváč s velkým rypákem. Když jsem pak po zápase chtěl jít na záchod, on tam s tím svým velkým rypákem stál. Tak jsem radši ani nešel.“ „Ten zlomený malíček z Vídně už se nikdy nenarovná. Alespoň mám památku na to, co nás to zlato stálo. Přitom to od Němce nebyla žádná velká sekyra. Necítil jsem žádnou bolest. Nevěřil jsem, že to mám zlomený.“ „Reprezentační kariéru jsem neukončil, ale jen přerušil.“ „Ne vždy jsem se ke svým spoluhráčům choval tak, jak by si asi zasloužili. Jako profesionální hokejista s velkou smlouvou máte určitou zodpovědnost. Díky tomu, že to není individuální sport, tak prostě potřebujete spoluhráče. Nevěřím, že je dnes někdo schopný to uhrát sám. Byl jsem slušný, férový, ale ne vždy jsem byl populární. Kdybych já byl trenér a měl bych vést Jaromíra Jágra, nestrpěl bych ho ani jeden den.“